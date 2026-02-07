Трамп введет пошлины для торгующих с Ираном стран, но отменит платежи на товары из Индии

Президент привлекает Иран к ответственности за стремление к ядерному потенциалу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о возможности введения дополнительных пошлин на поставки в США товаров из стран, которые торгуют с Ираном.

Согласно документу, пошлина коснется государства, которое «прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает какие-либо товары или услуги из Ирана».

Однако подчеркивается, что американский лидер может изменить размер пошлин, «если обстоятельства изменятся», в том числе если Иран предпримет «значительные шаги» для решения национальной чрезвычайной ситуации.

— Президент привлекает Иран к ответственности за стремление к ядерному потенциалу, поддержку терроризма, разработку баллистических ракет и региональную дестабилизацию, которые угрожают безопасности США, союзникам и интересам, — говорится в документе.

Помимо этого, президент решил отменить с 7 февраля 25-процентные пошлины на товары из Индии, введенные за закупки нефти у России. Соответствующий закон начнет действовать в эту субботу с 20:00 мск.

Со слов самого Трампа, данная модификация нужна, чтобы решить национальную чрезвычайную ситуацию. Он также отметил, что Индия «взяла на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт российской нефти» и уже заключила соглашение о расширении оборонного сотрудничества со Штатами на 10 лет.

Никита Егоров