Рустама Минниханова наградили театральной премией «Золотая маска»
Компанию руководителю региона составили французская актриса Фанни Ардан и мэр Москвы Сергей Собянин
В преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, стали известны лауреаты престижной театральной премии «Золотая маска» за сезон-2024/2025. Среди выдающихся деятелей культуры и руководителей, получивших награду, отмечается и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает ТАСС.
Рустам Минниханов стал обладателем специальной премии «За поддержку театрального искусства России». Компанию руководителю региона составили французская актриса Фанни Ардан и мэр Москвы Сергей Собянин.
Престижная награда «Золотая маска» традиционно вручается в двух основных номинациях. Помимо премии за поддержку театрального искусства, 11 деятелей культуры удостоены награды «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Среди них — народные артисты РФ и СССР, художественные руководители ведущих театров страны.
Ранее Рустаму Минниханову было присвоено звание почетного строителя России.
