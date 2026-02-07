В Татарстане 3,8 млрд рублей направят на повышение эффективности земельных и водных ресурсов

За последние 5 лет в мелиорацию инвестировали 13,8 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане 3,8 млрд рублей планируют направить в мелиорацию. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ.

Напомним, что под мелиорацией подразумевают комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий. Цель — повышение эффективности использования земельных и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

Министр отметил, что за последние пять лет в мелиорацию направили 13,8 млрд рублей инвестиций, в том числе 5,2 млрд рублей в 2025 году.

— В республике за последние годы восстановлено 37 тыс. га орошаемых земель, отремонтировано 487 ГТС, проложено более 280 км трубопроводов, закуплено более 300 единиц оросительной техники, — доложил Зяббаров.

Никита Егоров