В Казани образовались километровые заторы на трех участках
Движение затруднено из-за снегопадов и ДТП
В Казани днем образовались шестибалльные пробки. На некоторых участках заторы растянулись на несколько километров. Движение оказалось затруднено из-за снегопада.
Согласно данным «Яндекс.Карт», на Третьей транспортной дамбе в сторону ул. Арбузова длина пробки доходит до 2 км. Далее затор тянется в сторону компрессорного завода. Частично движение затруднено и на Сибирском тракте.
Пробка протяженностью 1,7 км тянется и на проспекте Победы. Она идет от развязки на Мамадышский тракт до пересечения с улицей Губкина.
Затор также образовался на мосту «Миллениум», где ситуацию с движением осложняет несколько ДТП.
Напомним, что в субботу и воскресенье в Татарстане, в том числе в Казани, синоптики прогнозируют метели. В ГИБДД республики уже призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды.
Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ регионов по количеству пойманных нетрезвых водителей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».