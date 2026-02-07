В Казани образовались километровые заторы на трех участках

Движение затруднено из-за снегопадов и ДТП

В Казани днем образовались шестибалльные пробки. На некоторых участках заторы растянулись на несколько километров. Движение оказалось затруднено из-за снегопада.

Согласно данным «Яндекс.Карт», на Третьей транспортной дамбе в сторону ул. Арбузова длина пробки доходит до 2 км. Далее затор тянется в сторону компрессорного завода. Частично движение затруднено и на Сибирском тракте.

Пробка протяженностью 1,7 км тянется и на проспекте Победы. Она идет от развязки на Мамадышский тракт до пересечения с улицей Губкина.

Затор также образовался на мосту «Миллениум», где ситуацию с движением осложняет несколько ДТП.

Напомним, что в субботу и воскресенье в Татарстане, в том числе в Казани, синоптики прогнозируют метели. В ГИБДД республики уже призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды.

Никита Егоров