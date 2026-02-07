Бизнес-обзор: в семьях основателей «Сувара» и «Сервис-Агро» переписали активы

Алексеевский молочный завод Хайруллиных возглавил один из основателей компании «Татдорзнак»

На этой неделе к сыну основателя «Сувара» Евгения Королькова перешла половина казанской компании «Прогресс», управляющей коммерческой недвижимостью. Контрольный пакет акций одного из крупнейших производителей картофеля в Татарстане — арской агрофирмы «Кырлай» перешел к одному из сыновей покойного депутата Госсовета РТ Габделхая Каримова. Руководство Алексеевским молочным заводом (входит в агрохолдинг «Красный Восток» семьи Хайруллиных) доверили бывшему совладельцу компании по производству дорожных знаков «Татдорзнак». Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Экс-владелец «Татдорзнака» встал у руля молзавода в Алексеевском

Во вторник один из бывших собственников и директоров казанской компании по производству дорожных знаков «Татдорзнак» Андрей Майоров приступил к обязанностям директора на Алексеевском молочном заводе. Предприятие входит в группу компаний «Красный Восток» Аделя Хайруллина и недавно уступило свой бренд «Алексеевское» одноименному молзаводу белгородского холдинга «Ренна».

Стороны заключили мировое соглашение в суде, по условиям которого белгородцы отказались от иска, а татарстанский завод обязался прекратить использовать спорную торговую марку до 14 апреля 2026 года. Сейчас он выпускает продукцию под брендом «Молочный экспресс», правом на который обладает с 2009 года.

До Майорова Алексеевским молзаводом без малого десять лет управлял Фанис Батдалов. Ранее он был совладельцем новошешминских фирм АФ «Татарстан», «Марс», руководил местным заводом обезжиренного сухого молока. Алексеевский молочный завод был основан в феврале 1936 года и сначала входил в состав «Вамина», но после крушения империи Вагиза Мингазова был выкуплен семьей Хайруллиных.

Последние два года компания ведет убыточную деятельность. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка завода снизилась на 20%, до 588 млн рублей. Размер убытков за год вырос с 28 до 85 млн рублей.

Сын картофельного магната из Арска взял под контроль бизнес отца

Во вторник смена руководства произошла и у одного из крупнейших производителей картофеля в республике — арской агрофирмы «Кырлай». На ее долю приходится треть всего выращенного в Татарстане «второго хлеба».

Предприятие, основанное депутатом Госсовета РТ Габделхаем Каримовым, входит в его ГК «Сервис-Агро». После смерти парламентария в 2021 году управление группой перешло к сыновьям Марату и Айрату Каримовым. Первый отвечал за аграрный блок бизнеса, второй — за управление недвижимостью: гостиницы и кафе.

До этой недели Марат Каримов руководил АФ «Кырлай», но со вторника уступил должность, вероятно, еще одному родственнику — Анасу Каримову. При этом бывший директор взял под контроль сельхозпредприятие. Если ранее агрофирмой единолично владела его мать, вдова депутата Илхамия Каримова, то с 3 февраля в ее руках осталось 48% долей общества, а 52% перешло к сыну. Марат Каримов, как оказалось, в эти дни также стал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

Оборот компании в 2024 году (данных за 2025-й пока нет) оказался на уровне прежних значений — 547 млн рублей, чистая прибыль немного выросла до 13,1 млн.

В семье основателя «Сувара» переписали активы

В эти же дни изменился состав акционеров в казанской фирме «Прогресс», управляющей коммерческой недвижимостью и близкой к строительной империи «Сувар». 16 лет половина компании принадлежала Миляуше Корольковой, супруге основателя группы Евгения Королькова. Со вторника ее доля перешла к его сыну Игорю Королькову.

«Прогресс» позиционирует себя как один из первых девелоперов коммерческой недвижимости в Казани. В собственности компании имущественный комплекс со складскими помещениями на 10 тыс. кв. м и офисными площадями на 1 тыс. кв. м. Здание на Аделя Кутуя, 151 в городе построили и сдали в 2006 году, его арендаторами стали крупные федеральные и региональные компании, сообщается на сайте девелопера.

Под управлением «Прогресса» еще один офисно-складской комплекс в Столбище. Здесь у него 2370 складских кв. м площадей и 250 кв. м офисных. Выручка компании в 2024 году выросла на 43%, до 122 млн рублей, чистая прибыль составила 66 млн.

Сыну отцу-основателя «Сувара» также принадлежит казанская компания «Лофт» по строительству жилых и нежилых зданий. Ее называют собственником огороженного участка земли на ул. Петербургской, через дорогу от старообрядческого православного храма Покровского собора.

Проблемы экспорта и ограничения для нестационарной торговли

Среди других новостей бизнеса, о которых «Реальное время» рассказывало на этой неделе, — уточнение закона о киосках: Госдума ограничила места для нестационарной торговли в России. Эксперты считают, что новые требования помогут собственникам жилья отстаивать придомовые территории от незаконных посягательств бизнеса. С вступлением в силу новых поправок предпринимателей лишат «лазейки», позволяющей установить киоск или прилавок без всяких согласований с кем бы то ни было и годами торговать, не обращая внимания на возражения собственников территории. Какими последствиями для бизнеса и собственников земли обернется изменение законодательства, чего не хватает, по мнению экспертов, для нормального регулирования в сфере размещения НТО в Татарстане и Казани и насколько эффективным оно может стать в свете перемен — в материале «Реального времени».

В Татарстане экспортируют свою продукцию за границу всего около 1% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. По его словам, власти сделали приоритетом поддержку конкурентоспособных товаров для выхода на зарубежные рынки. В то же время федералы считают, что у Татарстана есть чему поучиться — например, республика выступила авангардом в части создания промпарков за рубежом. Подробнее о том, какие меры поддержки необходимы бизнесменам и как экспортеры спасут Россию от ее демонизации за границей, — в нашем материале «Реального времени».