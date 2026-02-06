Новости общества

Бывшего замминистра юстиций России нашли мертвым в ванной

20:31, 06.02.2026

Сообщается, что смерть Сергея Тропина не носит криминального характера

Бывшего замминистра юстиций России Сергея Тропина нашли мертвым в ванной. РИА «Новости» сообщает, что смерть Сергея Тропина не носит криминального характера.

— В квартире дома на 3-й Красногвардейской улице был обнаружен мертвым Сергей Тропин, — сказал собеседник агентства.

Ранее также экс-министра транспорта России Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцово. Тогда сообщалось, что это самоубийство.

Наталья Жирнова

