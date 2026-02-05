«Они злоупотребляют своими денежными наказаниями»: автоюрист призвал ужесточить контроль за каршерингом

По его мнению, сервис должен сперва доказать вину пользователя, а потом требовать уплаты штрафов через суд

Фото: Динар Фатыхов

В России предложили запретить парковать каршеринг во дворах, чтобы освободить места для стоянки машин жильцов дома. Эксперты поставили такую инициативу под сомнения и призвали обратить внимания на другие недочеты сервиса аренды автомобилей. О том, какие проблемы каршеринга остаются без внимания парламентариев и как решить проблему дефицита парковочных мест, — в материале «Реального времени».

«Каршеринг можно оставлять бесплатно на всех городских открытых парковках»

В России предложили запретить парковать автомобили каршеринга во дворах. По словам автора инициативы, зампреда партии «Новые люди», депутата Мосгордумы Александра Даванкова, данная мера позволит обеспечить приоритетные права жителей на использование придомового пространства, повысит безопасность и улучшит организацию городской среды, пишет ТАСС.

Парламентарий обратил внимание, что сегодня машины из каршеринга занимают значительную часть придомовых парковок. Из-за этого во дворах не остается мест не только для стоянки машин жителей дома, но и создаются препятствия для уборки снега и проезда машин экстренных служб, что создает угрозу безопасности граждан.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с этим Даванков призвал приравнять каршеринг к коммерческому транспорту, отметив, что паркинг «коммерции» около многоквартирных домов уже ограничен, а также ввести в российское законодательство понятие о «каршеринге» и установить единые требования к использованию такого транспорта.

Напомним, что в России на сегодняшний день работают несколько фирм, которые предоставляют услуги «поминутной аренды автомобиля». Так, машины «Яндекс Драйва» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Перми и Челябинске можно оставлять бесплатно на всех городских открытых (без шлагбаума) парковках для легковушек. Исключения составляют только ряд машин бизнес-класса и коммерческие автомобили — для них пользователь платит за парковку из своего кармана во всех городах. Также платить за место придется на всех стоянках в Сочи, говорится на сайте сервиса.

В свою очередь, машины сервиса «Делимобиль» можно парковать бесплатно на муниципальных парковках только в том случае, если места находятся в зоне поездок и завершения аренды. Однако человек, который арендует автомобиль надолго, должен оплатить стоянку сам. Отмечается, что оставлять транспорт запрещено на подземных, крытых и многоуровневых парковках, на закрытых территориях, за шлагбаумами, с нарушением ПДД.

«Стоит ужесточить ответственность и контроль за списанием штрафов»

Данная инициатива вызывает сомнения, поскольку те же власти большинства крупных городов действительно ввели бесплатную парковку на всей территории города для каршеринга. Об этом «Реальному времени» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

При этом он подчеркнул, что парламентариям стоит обратить внимание на другую проблему данного сервиса, в частности на штрафы для пользователей.



— Я думаю, что здесь стоит ужесточить ответственность и контроль за списанием штрафов. Регулярно они злоупотребляют своими денежными наказаниями. Бывают случаи, когда водитель проехал на автомобиле, а через какое-то время ему выставляют штраф за якобы поврежденную машину, но никаких доказательств сотрудники сервиса не предоставляют. Несмотря на отсутствие доказательной базы, сервис в досудебном порядке списывает с карты пользователя штраф, блокирует счет и так далее. Однако в действительности транспорт мог повредить другой пользователь или пешеход. В этом направлении я бы, конечно, поработал с ними: каршеринг должен сперва доказать вину пользователя, а потом требовать уплаты тех же штрафов, но уже через суд, — сказал изданию Воропаев.

«Решить проблему дефицита парковок поможет введение резидентского разрешения на паркинг»

По состоянию на октябрь 2025 года в России числится около 50 млн машин, причем парк легковушек в стране продолжает увеличиваться. В крупных городах, особенно в районах старой застройки, увеличение количества автомобилей обострило проблему нехватки парковочных мест, пишут аналитики портала «Домклик».

— В ответ на это девелоперы стали активно включать в новые проекты подземные и многоуровневые паркинги, что стимулировало рост их предложения на рынке, — говорится в сообщении.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Решить проблему дефицита парковочных мест в российских городах отчасти поможет введение во всех регионах России резидентского разрешения на парковку, которое уже действует в Москве. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

Напомним, что речь идет о документе, который позволяет москвичам бесплатно парковать машину в зоне платной парковки в пределах района проживания или определенных границах даже в дневные часы. Оформить такое разрешение в столице России могут собственники квартир, наниматели квартир по договорам социального найма, а также наниматели квартир по договорам служебного найма. При этом за водителем не должно числиться неоплаченных штрафов за нарушение ПДД или правил стоянки. Стоимость такого разрешения в Москве составляет 3 тыс. рублей в год, говорится на сайте московского паркинга.



— Там, где есть система платной парковки, это сделать вполне возможно (ввести резидентское разрешение на парковку, — прим. ред.). Этот опыт пришел к нам из зарубежных стран, и в Москве достаточно удачно действует. Данное разрешение дает преимущество людям, которые живут в этом районе, разрешая им парковаться за определенную сумму. На 100% данная мера не решит, конечно, проблему (дефицита парковочных мест, — прим. ред.), но в каком-то смысле поможет, — сказал изданию автоэксперт.