Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды в воскресенье

В республике ожидается метель и сильный ветер

Жителей Татарстана предупредили о метели в воскресенье, 8 февраля. Также в этот день в республике ожидается сильный ветер, а видимость ухудшится до 1 км. Помимо этого, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы, предупреждает гидрометцентр Республики Татарстан.

Отметим, что сегодня в Казани на фоне снегопада уже собирались километровые пробки. В ГИБДД республики также призвали водителей не садиться за руль из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью температура опустится до -8..-13 градусов, а днем ожидается до -10 градусов. Местами в республике пройдет сильный снег, но в некоторых районах ожидается метель. Скорость ветра повысится до 14 м/с.

Никита Егоров