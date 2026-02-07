Чернышенко предложил участникам научного диктанта отгадать имя ученого из Казани

Речь шла о математике, который основал Сибирское отделение Российской академии наук

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил участникам диктанта «Наука большой страны» отгадать имя математика, который родился в Казани.

— Советский математик, родился в Казани в семье преподавателя математики технического учебного заведения, основал Сибирское отделение Российской академии наук и новосибирский Академгородок. Его именем названы проспект в Новосибирске и даже научно-исследовательское судно. Кто это?, — спросил участников Чернышенко.

У участников было несколько вариантов ответа: Игорь Васильевич Курчатов, Дмитрий Иванович Менделеев, Михаил Алексеевич Лаврентьев, Николай Николаевич Семенов.

Отметим, что ученым, о котором шла речь в загадке, был Михаил Алексеевич Лаврентьев.



Центральной площадкой диктанта «Наука большой страны» стал музей «Атом» в Москве. Участники из других регионов смогли присоединиться онлайн на сайте или пройти тестирование на базе местных школ и колледжей.

Проект реализуется в рамках инициативы «Наука рядом» и приурочен ко Дню российской науки и Году единства народов России.

Никита Егоров