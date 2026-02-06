«Иностранцы брали офисы штурмом»: как МФЦ устроил отдельный центр для мигрантов и поднялся в рейтинге МЭР

Многофункциональные центры республики оказывают 303 вида госуслуг и вынуждены справляться со стихийными наплывами

«К сожалению, заранее мы не можем знать, какие услуги передадут в работу МФЦ. Предсказать сложно, поэтому в течение года сами видите, что происходит, но мы стараемся решать по ходу дела», — объясняла журналистам директор ГБУ МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова, почему вдруг случаются стихийные наплывы посетителей. Многофункциональные центры республики обслужили в прошлом году 6,5 млн посетителей, а аврал случился с предоставлением услуг иностранным мигрантам — Казань стала единственной в стране, где создан офис МФЦ исключительно для иностранных граждан. Почему на 30% упала регистрация прав на недвижимость и как Татарстан вернулся на верхние строчки рейтинга МЭР — в материале «Реального времени».

Поток мигрантов едва не обрушил татарстанскую сеть МФЦ

Почти вся сеть МФЦ республики, имеющая 60 универсальных офисов, пережила прошлый год в состоянии сильного стресса. «В залах приема постоянно скапливались очереди, время ожидания увеличивалось, достигая в некоторых казанских подразделениях трех часов. Это привело к невозможности своевременной подачи документов жителями республики и росту числа жалоб», — в красках описывала сегодня на ежегодной коллегии ведомства прошлогодний кошмар глава ГБУ МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова.

На заседании коллегии с участием вице-премьера Романа Шайхутдинова и министра цифрового развития Ильи Начвина подводились итоги работы по оказанию госуслуг гражданам республики в 2025 году. Но обойти вниманием эту беспрецедентную ситуацию не могли. Основной причиной такого положения стал непредвиденный приток иностранных граждан, приехавших в Татарстан по трудовым квотам.

К тому моменту федеральные власти ужесточили законодательство о легализации трудовых мигрантов. Их обязали сдавать биометрические данные, вставать на миграционный учет и подтверждать личную учетную запись ЕСИА на портале госуслуг, а также оформлять СНИЛС и ИНН. В результате количество обращений от мигрантов выросло кратно и к маю достигло пика. МФЦ едва не захлебнулся в таком потоке обращений.

«Там обнимашки, радость при встрече с земляками»

— Специалисты центров МФЦ делали все возможное, чтобы в полном объеме провести государственные услуги. Но при возросшем потоке заявителей оперативно принять всех не могли, — отметила Ленара Музафарова.

Причиной массовых скоплений стали трудности в разговорной речи. Многие из приехавших не так хорошо говорят на русском языке. «На обслуживание мигрантов уходило больше времени из-за языкового барьера», — рассказала глава МФЦ.

Требовалось больше времени еще и потому, что специалистам приходилось проверять мигранта на легальность. Согласно новым правилам, если иностранец внесен в «Реестр контролируемых лиц», то ему, как нелегалу, въезд запрещен. Специалисты МФЦ постоянно «пробивали» сайт МВД, что занимало немало времени.

Выход был найден в создании отдельного офиса МФЦ исключительно для мигрантов. По словам Ленары Музафаровой, он открылся на улице Авангардной и работает с 8 утра до 20 часов. «Там такие обнимашки, радость и счастье при встрече с земляками. Там очень дружелюбная атмосфера. Создание этого центра — классная идея. Кстати, такой центр — единственный в России», — позже рассказала журналистам Ленара Музафарова.

— Мы обязаны предоставлять услуги столь же высокого качества. Эти люди двигают нашу экономику. Они приезжают к нам для работы в строительном и дорожном секторах, — добавил позднее Илья Начвин.

«Можно самим воспользоваться через «Госуслуги», но легче в МФЦ»

Всего офисы МФЦ оказали 6,5 млн услуг, что на 10% больше, чем в 2024 году. Наиболее востребованными стали услуги по постановке на государственный кадастровый учет или регистрации прав недвижимости — их было оказано 949 тысяч. Второй по значимости услугой стало предоставление информации о налоговой задолженности (823,3 тысячи). Выросло количество операций по постановке на миграционный учет иностранных граждан — до 372 тысяч услуг. А также увеличилось количество услуг по оформлению СНИЛС (до 357 тысяч) и подтверждению учетной записи в ЕСИА (256 тысяч).

Количество обращений по регистрации прав на недвижимость снизилось на 30%. Это связано с тем, что юридические лица с 2025 года не могут пользоваться этими услугами через МФЦ. Для них предусмотрена только электронная подача заявлений, пояснила Ленара Музафарова. В результате госпошлина (точнее 50% от суммы), уплачиваемая заявителями, перестала поступать в бюджет РТ. В целом от работы многофункциональных центров казна получила 550 млн рублей.

76% услуг МФЦ переведено в электронный вид. Но и тут есть нюансы. «Есть электронный и цифровой. Электронный — это когда заявитель подал заявление в электронном виде, и мы передаем не на бумаге, например, в Росреестр. А цифровой — когда за результатом приходить не нужно, ответ приходит на почту. Таких услуг — 12%», — пояснила журналистам Ленара Музафарова.

Остались и «бумажные» услуги. К ним относится межевание земельного участка «Конечно, все эти операции можно провести через «Госуслуги», но пользователь должен хорошо в них разбираться. Поэтому люди чаще идут в МФЦ. Тут без ошибок», — рассказала глава МФЦ.

Обезопасить от мошенников

С 2025 года МФЦ стал оказывать новые услуги. Речь, например, об установлении самозапрета на предоставление кредита, который защищает от мошенничества. Всю процедуру — от заполнения заявления до его направления в Бюро кредитных историй — осуществляет сотрудник в окне приема. МФЦ провел свыше 60 тысяч самозапретов.

— Чтобы установить самозапрет на кредит, усиленная цифровая подпись не нужна, — объяснила Ленара Музафарова. — Достаточно зайти на портал госуслуг, и это можно сделать с марта 2025 года.

Услугой по установлению самозапрета воспользовались 14 тысяч человек. «Все-таки портал — это для современного молодого человека, который умеет им пользоваться. К нам приходят пожилые люди, которые чаще всего становятся мишенью мошенников. Им удобнее с нами. А снять самозапрет можно на портале, но уже с усиленной цифровой подписью. Ее надо получить. А в МФЦ — по паспорту», — заявила Ленара Музафарова.

Кроме того, многофункциональные центры начали принимать заявления участников СВО на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, а также заявления на внесудебное банкротство для участников СВО.

Зарплату подняли — и поднялись в рейтинге МЭР

Работа регионального МФЦ контролируется Минэкономразвития РФ. Ведомство ежеквартально (!) ведет мониторинг эффективности и формирует рейтинг на основе интегральной оценки из 67 показателей. «В 2024 году наша республика попала в число регионов средней группы. Значительно превышало время ожидания в очереди (более 15 минут), и по заработной плате были отставания (51% от среднего значения по региону). Сотрудники увольнялись», — напомнила Музафарова.

По решению главы республики заработные платы в прошлом году были повышены, кадры сохранили, и качество работы улучшилось. По итогам трех кварталов 2025 года МФЦ Татарстана вошел в первую группу лидеров, с радостью сообщила Ленара Музафарова.

— Помню, как в 2015 году Рустам Нургалиевич принял мудрое решение: организовать на базе сетей, существовавших в федеральных органах власти, эту службу. Тогда была долгая дискуссия, но все равно же услуги станут электронными. Но человек — существо не виртуальное, а реальное, он всегда должен и будет иметь возможность обратиться за реальной помощью и поддержкой, — резюмировал вице-премьер Роман Шайхутдинов.

