Приставы Татарстана за год взыскали 22 млрд рублей в пользу граждан и организаций

По алиментам удалось взыскать 4 млрд рублей, что на 1,2 млрд превышает показатели предыдущего года

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане подвели итоги деятельности службы судебных приставов за прошедший год. Общая сумма взысканий составила впечатляющие 22 млрд рублей в пользу граждан и организаций. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии ГУФССП России по РТ.

Значительная часть средств — 2,8 млрд рублей — поступила в федеральный бюджет. Из этой суммы один миллиард составили исполнительские сборы. По алиментным обязательствам удалось взыскать 4 млрд рублей, что на 1,2 млрд превышает показатели предыдущего года.

За год судебные приставы успешно завершили 1,5 млн исполнительных производств на общую сумму 68 млрд рублей. В рамках обеспечения правопорядка более 4,5 тыс. граждан были доставлены в судебные инстанции, при этом выявлено свыше 1,8 тыс. запрещенных предметов.

Помимо этого, за пределы страны выдворено более 1,5 тыс. иностранных граждан, уклонявшихся от исполнения судебных решений, а благодаря совместным рейдам с использованием комплексов «Дорожный пристав» и «Паутина» удалось взыскать задолженности на сумму 15,7 млн рублей.

Наталья Жирнова