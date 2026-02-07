Татарстанцам разъяснили правила оформления договоров долевого участия

ДДУ заключается в письменной форме и обязательно регистрируется в Росреестре

Фото: Динар Фатыхов

Управление Росреестра по Татарстану подробно разъяснило порядок оформления договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).

Ключевой документ при покупке новостройки — договор долевого участия, который должен быть оформлен по строгим правилам. ДДУ заключается в письменной форме и обязательно регистрируется в Росреестре.

Важные требования к оформлению договора:

Документ должен быть электронным с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Необходимо указать данные об эскроу-счете и банке.

Требуется подробное описание объекта строительства.

Должны быть прописаны сроки передачи жилья и гарантийный период (не менее 3 лет).

В договоре обязательно указываются характеристики как самого помещения, так и дома:

план с расположением комнат и коммуникаций; назначение помещения; площадь и этажность; технические характеристики здания.

Государственная регистрация ДДУ требует уплаты пошлины: для физических лиц — 700 рублей, для юридических — 12 000 рублей. Плата делится поровну между застройщиком и покупателем.

Права дольщиков включают получение информации о строительстве, право собственности на жилье, компенсацию при нарушении сроков или качества работ. При этом участники долевого строительства обязаны своевременно оплачивать стоимость объекта и принять его после сдачи дома в эксплуатацию.

Дмитрий Зайцев