Татарстанцам разъяснили правила оформления договоров долевого участия
Управление Росреестра по Татарстану подробно разъяснило порядок оформления договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).
Ключевой документ при покупке новостройки — договор долевого участия, который должен быть оформлен по строгим правилам. ДДУ заключается в письменной форме и обязательно регистрируется в Росреестре.
Важные требования к оформлению договора:
- Документ должен быть электронным с усиленной квалифицированной электронной подписью.
- Необходимо указать данные об эскроу-счете и банке.
- Требуется подробное описание объекта строительства.
- Должны быть прописаны сроки передачи жилья и гарантийный период (не менее 3 лет).
- В договоре обязательно указываются характеристики как самого помещения, так и дома:
- план с расположением комнат и коммуникаций;
- назначение помещения;
- площадь и этажность;
- технические характеристики здания.
Государственная регистрация ДДУ требует уплаты пошлины: для физических лиц — 700 рублей, для юридических — 12 000 рублей. Плата делится поровну между застройщиком и покупателем.
Права дольщиков включают получение информации о строительстве, право собственности на жилье, компенсацию при нарушении сроков или качества работ. При этом участники долевого строительства обязаны своевременно оплачивать стоимость объекта и принять его после сдачи дома в эксплуатацию.
