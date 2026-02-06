Восемь крупных районов Татарстана имеют низкую укомплектованность врачами

В республике наиболее остро ощущается нехватка участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, а также специалистов узкого профиля

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сохраняется потребность в медицинских специалистах. Об этом на итоговой коллегии Минздрава рассказал глава ведомства Альмир Абашев.

Обеспеченность врачами составляет 35,0 на 10 тыс. населения. Наиболее остро ощущается нехватка участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, а также специалистов узкого профиля — акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов.

Наименьшая укомплектованность медицинскими кадрами наблюдается в Лениногорский, Бугульминский, Чистопольский, Заинский, Алькеевский, Нижнекамский, Агрызский и Минзелинский районы. Там показатель кадров составляет 43,8% до 55,6%.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Еще в восьми районах наблюдаются более оптимистичные показатели — от 93,1% (наивысший показатель в республике, который принадлежит Высокогорскому району) до 84,8%. В этот список вошли, помимо Высокой Горы, Пестречинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Тюлячинский, Лаишевский, Сабинский и Атнинский районы.

Ранее генконсул Индии в Казани Джейсундхар Д. отметил, что индийские специалисты могут внести существенный вклад в различные отрасли Татарстана, включая инженерное дело и медицину.

По его мнению, важным фактором является наличие большого числа индийских студентов, обучающихся в медицинских вузах региона. За 4—5 лет обучения они не только получают профессиональное образование, но и осваивают русский язык, что делает их перспективными кадрами для системы здравоохранения республики. Подробнее о том, зачем нужны индийские специалисты, как российские и татарстанские компании справляются с задачей преодоления культурных и бытовых различий и чем санскрит похож на русский язык — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова