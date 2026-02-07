В ГИБДД Татарстана призвали водителей не садиться за руль из-за метели

На дорогах республики ожидается гололед, ухудшение видимости до 1 тыс. метров

Фото: Артем Дергунов

В ГИБДД Татарстана призвали местных водителей отказаться от вождения или по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

— Госавтоинспекция призывает без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от передвижения на личных автомобилях, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Причина предупреждения — метели, которые прогнозируются в Татарстане в субботу и воскресенье. Из-за непогоды на дорогах республики ожидается гололед, ухудшение видимости до 1 тыс. метров, а также возможны снежные заносы.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения возможно введение временного ограничения движения для транспортных средств, — предупредили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в субботу в республике температура днем составит -9...-11 градусов, ветер прогнозируется южный, юго-западный со скоростью 6—11 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.



Никита Егоров