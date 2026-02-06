В Казани фиксируются 7-балльные пробки еще до окончания рабочего дня

По городу отмечается множество аварий

В Казани на 16:35 мск фиксируются 7-балльные пробки. Согласно «Яндекс Картам», в городе отмечается множество аварий.

Сложная ситуация наблюдается на развязке Мамадышского тракта. Там собирается пробка на разворотах из-за аварии в сторону выезда из города.

Также двухкилометровая пробка в сторону Сибирского тракта наблюдается на улице Вишневского из-за аварии на повороте. На 2,6 км растянулась пробка в противоположную сторону из-за ДТП около Суконной слободы: она начинается от улицы Карла Маркса и продолжается за поворотом на Вишневского вплоть до выхода из метро «Суконная слобода».

Подробнее о том, где в Татарстане установят камеры контроля скорости в 2026 году, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова