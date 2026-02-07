В Италии состоялось официальное открытие Олимпийских игр — 2026

Российских спортсменов не допустили на мероприятие

Олимпийские игры — 2026 официально объявлены открытыми. Торжественное открытие состоялось прошедшей ночью в Италии.

Красочные представления прошли одновременно в четырех локациях: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортине-д’Ампеццо. Российские спортсмены не были допущены на открытие Олимпийских игр, они могли наблюдать лишь в качестве зрителей.

Первые медали на Олимпиаде-2026 будут разыграны уже в субботу, 7 февраля. В женском скиатлоне выступит татарстанская лыжница Дарья Непряева.

Напомним, российские спортсмены находятся под санкциями, на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе допущены лишь 13 россиян.

Зульфат Шафигуллин