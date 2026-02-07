Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения, стрелявший задержан

Подозреваемый в нападении пытался скрыться на самолете

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание. Ранее он находился в тяжелом состоянии после нападения, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

— По данным источника, стрелявший задержан, — говорится в материале.

Отмечается, что стрелявший попытался скрыться на самолете.

Алексеев — Герой России, один из ключевых руководителей спецназа ГРУ, ответственный за проведение спецопераций. Участник военных конфликтов в Сирии и на Украине, находится под международными санкциями.

Никита Егоров