Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения, стрелявший задержан
Подозреваемый в нападении пытался скрыться на самолете
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание. Ранее он находился в тяжелом состоянии после нападения, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.
— По данным источника, стрелявший задержан, — говорится в материале.
Отмечается, что стрелявший попытался скрыться на самолете.
Алексеев — Герой России, один из ключевых руководителей спецназа ГРУ, ответственный за проведение спецопераций. Участник военных конфликтов в Сирии и на Украине, находится под международными санкциями.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».