Новости общества

19:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения, стрелявший задержан

12:06, 07.02.2026

Подозреваемый в нападении пытался скрыться на самолете

Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения, стрелявший задержан
Фото: скриншот видео Минобороны России

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание. Ранее он находился в тяжелом состоянии после нападения, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

— По данным источника, стрелявший задержан, — говорится в материале.

Отмечается, что стрелявший попытался скрыться на самолете.

Алексеев — Герой России, один из ключевых руководителей спецназа ГРУ, ответственный за проведение спецопераций. Участник военных конфликтов в Сирии и на Украине, находится под международными санкциями.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также