«Это будет скоро»: Песков о следующем раунде переговоров России и Украины

21:11, 06.02.2026

5 февраля завершилась последняя трехсторонняя встреча

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента РФ анонсировал новые трехсторонние переговоры России, Украины и США. Об этом сообщает ТАСС.

— Это будет скоро, — сообщил представитель Кремля.

5 февраля завершилась последняя трехсторонняя встреча на тему украинского конфликта. Тогда спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что стороны договорились продолжить контакты в ближайшие недели, а Песков оценил переговоры по Украине в Абу-Даби как сложные.

Наталья Жирнова

