«Это будет скоро»: Песков о следующем раунде переговоров России и Украины
5 февраля завершилась последняя трехсторонняя встреча
Пресс-секретарь президента РФ анонсировал новые трехсторонние переговоры России, Украины и США. Об этом сообщает ТАСС.
— Это будет скоро, — сообщил представитель Кремля.
5 февраля завершилась последняя трехсторонняя встреча на тему украинского конфликта. Тогда спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что стороны договорились продолжить контакты в ближайшие недели, а Песков оценил переговоры по Украине в Абу-Даби как сложные.
