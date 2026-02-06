Минюст обновил реестр иностранных агентов: в списке — журналист, политики и интернет-проект

Министерство юстиции России 6 февраля внесло в реестр иностранных агентов ряд физ— и юрлиц. В список вошли политики Игорь Драндин*, Денис Билунов*, Максим Иванцов*, журналистка Полина Милушкова*, а также интернет-проект «Континент»** и сообщество Frame**.

Согласно официальной информации, часть попала в список в связи с распространением недостоверной информации о решениях российских властей. Денис Билунов* и Максим Иванцов* были включены в реестр за участие в создании материалов других иностранных агентов. В предыдущий перечень иностранных агентов были добавлены два человека и четыре проекта.

В ходе обновления реестра ООО «Иноагент ААВ», учрежденное журналистом Алексеем Венедиктовым*, было исключено из списка в связи с ликвидацией. Данная организация находилась в реестре с 27 июля 2022 года.

