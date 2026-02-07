Генерацию электроэнергии на подконтрольных Киеву АЭС остановили
В компании заявили о выходе из строя ключевых высоковольтных подстанций
Все АЭС на подконтрольной Украине территории остановили генерацию электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго» в телеграм-канале.
В компании заявили о выходе из строя ключевых высоковольтных подстанций, которые передавали электроэнергию от АЭС, и в итоге генерация была остановлена.
Отмечается, что в энергосистеме Украины сильно увеличился дефицит мощности и из-за этого увеличилась продолжительность почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.
Напомним, что утром, 7 февраля, «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в большинстве регионов страны.
