Генерацию электроэнергии на подконтрольных Киеву АЭС остановили

В компании заявили о выходе из строя ключевых высоковольтных подстанций

Фото: Реальное время

Все АЭС на подконтрольной Украине территории остановили генерацию электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго» в телеграм-канале.

В компании заявили о выходе из строя ключевых высоковольтных подстанций, которые передавали электроэнергию от АЭС, и в итоге генерация была остановлена.

Отмечается, что в энергосистеме Украины сильно увеличился дефицит мощности и из-за этого увеличилась продолжительность почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.

Напомним, что утром, 7 февраля, «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в большинстве регионов страны.

Никита Егоров