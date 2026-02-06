В госучреждениях Казани директора будут получать 26 тысяч, а главные бухгалтеры — 22 тысячи

На портале официальной правовой информации Татарстана появилось соответствующее постановление исполкома города

Фото: Артем Дергунов

Документ представляет собой постановление исполкома Казани о внесении существенных изменений в систему оплаты труда работников муниципальных учреждений города.

Основные положения документа касаются обновления системы оплаты труда для работников казенных, бюджетных и автономных муниципальных учреждений. В частности, установлены новые базовые оклады для руководителей учреждений: директорам полагается 26 240 рублей, главным бухгалтерам — 22 684 рубля.

Документ также определяет ставки для работников разных квалификационных уровней в различных профессиональных группах, включая общеотраслевых специалистов, работников СМИ, медицинских работников и других категорий. В постановлении установлены размеры оплаты для работников различных профессий в зависимости от квалификационного уровня. Также были введены дополнительные выплаты для отдельных категорий работников в зависимости от учреждения и должности. Например, для директоров некоторых учреждений установлен коэффициент 0,90, для водителей — 0,65, для уборщиков и дворников — 0,22.



Изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.

Недавно в Татарстане вырос спрос на подработку. Сколько татарстанцы зарабатывают при неполном рабочем дне и каких специалистов ищут компании — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова