Молодой житель Магадана посетил на велосипеде около 50 регионов России

Свой путь он начал из Новосибирска 31 января 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Житель Магадана, 22-летний Клим Калужских за год посетил примерно 50 регионов России — от Хабаровска до Сочи. Свой путь он начал из Новосибирска 31 января 2025 года. Причем весь маршрут парень проделал на велосипеде с рюкзаком и аккордеоном, пишет ТАСС.

Как рассказал сам путешественник, он с детства жил в разных городах, сначала переезжая вместе с родителями, а потом самостоятельно. Получил образование в сфере строительства.

— Я сам не ожидал, что так далеко уеду. Сначала из Новосибирска я съездил в соседний регион, вернулся. Все это продолжалось около недели-двух, а потом я поехал в Оймякон и пока не вернулся домой, — говорит Калужских.

Клим решил посетить все самые холодные места Северного полушария.

Однажды при температуре -55 градусов у велосипедиста лопнула задняя покрышка, но передняя осталась целой. Так как веломастерских и соответствующих магазинов поблизости не было, молодой человек купил войлок, убрал резиновую покрышку, обмотал колесо слоями войлока и веревкой. Конструкция по итогу оказалась надежной, подчеркнул Калужских.

Для поездки в самый холодный регион России Клим возил с собой около 50 кг теплой одежды — спальник, валенки, куртки. Летом в теплых краях он ставил палатку в лесу и клал в свой «домик» спальник. Нередко ночевал и на круглосуточной заправке, в кафе, где обедают дальнобойщики.

— Также во многих городах есть знакомые, друзья. Чаще всего я ночевал у знакомых, которые находились среди подписчиков, — поделился велосипедист.

К началу февраля турист вернулся в Оймякон, откуда намерен доехать до Магадана, а затем по автозимнику (сезонная дорога, которую формируют и расчищают грейдеры — машины для разравнивания снега) отправиться на Чукотку.

В будущем планирует посетить Камчатку и Сахалинскую область. Есть планы и на заграницу.

Ранее был назван топ романтичных городов для поездок на День святого Валентина.

Никита Егоров