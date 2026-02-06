На борьбу с правонарушениями в Дрожжановском районе направят 27 млн рублей

Программа направлена на совершенствование системы предупреждения преступлений и укрепление общественной безопасности в районе

Фото: Динар Фатыхов

Исполком Дрожжановского района принял комплексную программу по профилактике правонарушений на 2026—2030 годы. Документ направлен на совершенствование системы предупреждения преступлений и укрепление общественной безопасности в районе.

На реализацию программы планируется выделить более 27 миллионов рублей из местного бюджета. Ежегодные расходы составят около 5,4 миллиона рублей.

Программа нацелена на решение нескольких ключевых задач: снижение общего уровня преступности, внедрение современных методов работы с молодежью, организацию поддержки освободившихся из мест лишения свободы, усиление технической оснащенности правоохранительных органов и обеспечение безопасности в общественных местах.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ожидается, что программа позволит повысить эффективность системы профилактики правонарушений, улучшить информационное обеспечение деятельности госорганов, снизить общее число преступлений и улучшить ситуацию с правонарушениями среди несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено работе с молодежью и профилактике рецидивной преступности.

Напомним, что МВД будет использовать татарстанских блогеров для профилактики дропперства среди молодежи.

Наталья Жирнова