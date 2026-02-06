На борьбу с правонарушениями в Дрожжановском районе направят 27 млн рублей
Программа направлена на совершенствование системы предупреждения преступлений и укрепление общественной безопасности в районе
Исполком Дрожжановского района принял комплексную программу по профилактике правонарушений на 2026—2030 годы. Документ направлен на совершенствование системы предупреждения преступлений и укрепление общественной безопасности в районе.
На реализацию программы планируется выделить более 27 миллионов рублей из местного бюджета. Ежегодные расходы составят около 5,4 миллиона рублей.
Программа нацелена на решение нескольких ключевых задач: снижение общего уровня преступности, внедрение современных методов работы с молодежью, организацию поддержки освободившихся из мест лишения свободы, усиление технической оснащенности правоохранительных органов и обеспечение безопасности в общественных местах.
Ожидается, что программа позволит повысить эффективность системы профилактики правонарушений, улучшить информационное обеспечение деятельности госорганов, снизить общее число преступлений и улучшить ситуацию с правонарушениями среди несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено работе с молодежью и профилактике рецидивной преступности.
Напомним, что МВД будет использовать татарстанских блогеров для профилактики дропперства среди молодежи.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».