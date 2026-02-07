Семья из Крыма продала редкую книгу за 18 млн рублей

Сборник Велимира Хлебникова с автографом продавцам достался по наследству

Фото: Артем Дергунов

Семья из Крыма получила 18 млн рублей за книгу Велимира Хлебникова с автографом. Стихотворный сборник достался им от родственников по наследству. Книгу продали на аукционе, причем ее стартовая цена была 1,5 млн рублей, сообщил глава Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров, чьи слова приводит РИА «Новости».

— Книга была очень редкая, — отметил он, добавив, что за стихи писателя на торгах шла жесткая борьба. По его словам, подобные «чудеса случаются нередко».

Также Бурмистров подчеркнул, что в их аукционный дом ежедневно поступают сотни заявок на оценку предметов, а продавцы приезжают из разных городов и сел России. Довольно часто редкие экземпляры находят «случайно на антресолях или в кладовках» или получают «что-то от бабушки в наследство», а некоторые обнаруживают ценный предмет в заброшенном доме или на местном развале.

Никита Егоров