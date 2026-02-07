Новости общества

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который продлился четыре часа

08:37, 07.02.2026

Ранее угрозу атаки городам в республике не объявляли

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который действовал на территории республики с 03:40. В этот раз он длился четыре часа.

Ранее угрозу атаки городам в республике не объявляли. Все аэропорты работают без ограничений. Минобороны также не сообщало о сбитых дронах в Татарстане.

По данным министерства, вечером 6 февраля силы ПВО сбили 20 беспилотников. Из них 10 — над Белгородской областью, 5 — над Брянской и 5 — над Курской областями.

Никита Егоров

Общество Татарстан

