Алексей Созинов покинет пост ректора КГМУ

Фото: Мария Зверева

Алексей Созинов покинет пост ректора КГМУ. Об этом он рассказал журналисту «Реального времени».

С его слов, в ближайшее время он напишет заявление по собственному желанию. Остальные детали не разглашаются.

Ранее стало известно, что он возглавил Комитет по соцполитике в Госсовете Татарстана. Он заменил на этой должности Светлану Захарову.

Наталья Жирнова