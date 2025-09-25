Алексей Созинов покинет пост ректора КГМУ
С его слов, в ближайшее время он напишет заявление по собственному желанию
Алексей Созинов покинет пост ректора КГМУ. Об этом он рассказал журналисту «Реального времени».
С его слов, в ближайшее время он напишет заявление по собственному желанию. Остальные детали не разглашаются.
Ранее стало известно, что он возглавил Комитет по соцполитике в Госсовете Татарстана. Он заменил на этой должности Светлану Захарову.
