Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Алексей Созинов покинет пост ректора КГМУ

13:15, 25.09.2025

С его слов, в ближайшее время он напишет заявление по собственному желанию

Алексей Созинов покинет пост ректора КГМУ
Фото: Мария Зверева

Алексей Созинов покинет пост ректора КГМУ. Об этом он рассказал журналисту «Реального времени».

С его слов, в ближайшее время он напишет заявление по собственному желанию. Остальные детали не разглашаются.

Ранее стало известно, что он возглавил Комитет по соцполитике в Госсовете Татарстана. Он заменил на этой должности Светлану Захарову.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьМедицина Татарстан

Новости партнеров

Читайте также