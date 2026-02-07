Минниханов встретился с Евгением Мироновым

Стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с народным артистом России, художественным руководителем Театра наций Евгением Мироновым.

Как сообщила пресс-служба руководителя республика, в Доме правительства Татарстана стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере культуры, а также перспективы реализации совместных проектов в регионе. Подробности диалога не уточняются.

Евгений Миронов родился в Саратове в 1966 году. Актером он мечтал стать с детства и в 1982 году, окончив восемь классов, поступил в Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова, а после его окончания уехал в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Позже артист стал служить в театре под руководством Табакова, а также выступать в спектаклях МХТ им. А.П. Чехова. С декабря 2006 года он является художественным руководителем Театра наций.

Никита Егоров