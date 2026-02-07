Площадь жилья в новостройках Казани сокращается, а «квадрат» обойдется в 230 тыс. рублей

Местный рынок завоевывают федералы, говорят аналитики

Фото: Артем Дергунов

«Квадрат» жилья в новостройках Казанской агломерации стоит в среднем от 230 тыс. рублей — за пять лет стоимость выросла на 120%. ЖК стандарт-класса в Казани практически не строят: внимание застройщиков сосредоточено на «бизнесе» и «комфорте». При этом падения рынка на 10—30%, которое предрекали аналитики, удалось избежать буквально в последний момент, сообщил на Урбан Конференции руководитель DyVa Марат Идиатуллин. Подробнее об итогах и прогнозах — в материале «Реального времени».



Продажи должны были упасть, но «один месяц изменил все»

По итогам 2025 года объемы продаж новостроек в Казанской агломерации снизились на 0,3%, хотя по прогнозу должны были упасть на 10—30% из-за высокой ключевой ставки и принятия ипотечного стандарта. Такими данными поделился руководитель DyVa, аналитик Урбан Медиа Марат Идиатуллин.

— В принципе, прогноз был правильный, но один месяц изменил все, — констатировал он.

Им стал декабрь. Если до сентября в Казани за месяц продавалось менее 1 тыс. квартир, то под конец год продажи взлетели до 2 тыс. Повлияли на это не рыночные условия, а ограничения по семейной ипотеке.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Выручка застройщиков в декабре подскочила почти в два раза и составила 20,4 млрд рублей (в предыдущие 11 месяцев она не превышала 13,6 млрд). В целом за год она достигла 128 млрд — на 5% больше, чем в 2024-м.



«Квадрат» жилья стоит более 230 тыс. рублей

Цена «квадрата» за год снизилась на 2,1%. «Это не характерная тенденция, в прошлые три года такого не было», — подчеркнул спикер. Средняя стоимость в 2025-м составила 234,2 тыс. рублей. И это не единственный сюрприз, который преподнес прошлый год рынку жилья.

— Самая высокая цена реализации [на первичном рынке] наблюдалась в январе. Если мы рассмотрим графики предыдущих годов, [то увидим:] в январе цена реализации была самой дешевой, а в декабре рост достигал 10—15%. Сейчас мы видим: стоимость реализации квадратного метра в декабре дешевле, чем в январе — необычная тенденция этого года, — рассказал Марат Идиатуллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Средняя площадь реализуемых квартир в Казани уменьшается — эту тенденцию наблюдают уже порядка пяти лет. В 2025-м она сократилась с 48 «квадратов» до 43. Абсолютная цена квартиры стандартной площади — порядка 10,3 млн рублей. За год в Казанской агломерации продали 12,4 тыс. новостроек.

Если говорить о динамике за последние пять лет, стоимость «квадрата» выросла на 120%, выручка застройщиков — на 116%, а средняя площадь квартиры сократилась на 10%.

Татарстанский рынок завоевывают федералы

Как сообщил Марат Идиатуллин, в основном спросом пользуется жилье классов «комфорт» (63%) и «бизнес» (25%). На «стандарт» приходится всего 11%, а «элит» — и вовсе 1%. Так что из 20 новых ЖК, введенных в 2025 году, больше половины — 55%, относятся к бизнес-классу: 35% — комфорт, 10% — премиум. «Стандарт-класс уже практически не строится, при этом растет выбор в бизнес-классе», — отметил спикер.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

На первое место по итогам года вышел федеральный застройщик — компания ПИК. В прошлом году она занимала пятое место.

— На то, чтобы завоевать основную долю рынка, им понадобилось всего лишь три года. Наверное, это характеризует конкурентоспособность местных застройщиков, — уколол татарстанцев докладчик.

В целом доля федералов в продажах увеличилась до 32,2% против 18%. Татарстанские застройщики концентрируются на флагманских проектах, а федеральные стараются равномерно распределять продажи по всем предложениям.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Какая стратегия более правильная, покажет время. Но рынок тоже расконцентрируется, здесь тренды задают федеральные застройщики, — говорит Идиатуллин.

Самым популярным районом в Казанской агломерации по продажам новостроек с большим отрывом стал Советский. Второе место занял Приволжский. Также в топ-5 вошли Зеленодольский, Лаишевский и Вахитовский. В конце рейтинга оказались Верхнеуслонский, Высокогорский и Московский районы.

Среди локаций наибольшим интересом пользуются:

«Мега» (продано 1,5 тыс. квартир на 16,8 млрд рублей);

РКБ (продано 1,3 тыс. квартир на 11,7 млрд рублей);

«Компрессорный» (продано 1,1 тыс. квартир на 10,8 млрд рублей);

«Родина» (продано 1,1 тыс. квартир на 11,5 млрд рублей).

