Татарстан попал в топ регионов по количеству пойманных нетрезвых водителей

Больше всего водителей лишили прав за такое нарушение в Башкирии

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял третье место в рейтинге регионов по количеству водителей, лишенных прав за вождение в нетрезвом виде. Конкретно в республике по итогам первого полугодия 2025 года за такое нарушение оформили 2 230 водителей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Больше всего водителей лишили прав за такое нарушение в Башкирии (2 346). На втором месте в данном антитопе — Московская область (2 232). Четвертое место в списке — у Челябинской области (2 167). Также много нетрезвых водителей лишили водительского удостоверения в Нижегородской области (1 829) и в Москве (1 025).

В МВД подчеркнули, что за январь — ноябрь 2025 года в России произошло 9 942 аварии с участием пьяных водителей. Это на 8% меньше, чем зафиксировали за 11 месяцев 2024-го.

В результате таких ДТП погиб 2 821 человек (-15,2% за год) и получили ранения 12 554 гражданина (-7,1%).



Никита Егоров