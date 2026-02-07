В Казани менеджеры торговых залов могут претендовать на зарплату до 115 тысяч рублей

Для сравнения: в Москве зарплаты доходят до 150 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — до 125 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Рынок труда в столице Татарстана демонстрирует интересные тенденции в сфере розничной торговли. По данным сервиса SuperJob, работодатели Казани готовы платить менеджерам торговых залов магазинов для дома, ремонта и строительства солидные суммы.

Максимальный доход в этой сфере достигает 115 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: в Москве зарплаты доходят до 150 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — до 125 тысяч рублей.

Размер оплаты напрямую зависит от квалификации специалиста:

Начинающие менеджеры с базовым образованием и опытом от года могут рассчитывать на 45—50 тысяч рублей

Специалисты со знанием «1С» и опытом управления персоналом получают 50—55 тысяч рублей.

Сотрудники с опытом работы от 2 лет и навыками обучения персонала зарабатывают 55–85 тысяч рублей.

Топ-менеджеры с высшим образованием и опытом от 3 лет претендуют на 85–115 тысяч рублей.

Портрет соискателя в Казани выглядит так: это преимущественно женщины (77% от всех резюме), средний возраст — 42 года. Высшее образование имеют 46% кандидатов. Примечательно, что 61% соискателей находятся в поиске работы, а готовность к переезду выразили лишь 12% специалистов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вошел в число лидеров по динамике откликов на вакансии.

Дмитрий Зайцев