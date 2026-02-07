«Здесь был Юра»: Хабенский сыграл нейроотличного дядю

Иван Яковенко, генеральный продюсер BOSFOR Pictures, представил в кинотеатре «Мир» в Казани фильм «Здесь был Юра» (18+). В картине Константин Хабенский играет 54-летнего нейроотличного (аутиста) жителя Москвы в компании панк-рокеров. Одновременно предпоказ проходит в столице, и приезд продюсера в Казань неслучаен. До этого он поверил в историю Байбулата Батуллина (так появился фильм «Бери да помни», 12+), а следующей прокатной лентой должен стать «Шурале» (16+) Алины Насибуллиной. «Здесь был Юра» вышел в прокат на этой неделе, и у него есть большие шансы стать зрительским хитом.

Пама, мама, я и дядя

Кино начинается с истории двух одноклассников, продюсер уточняет, что им около 30. Где они работают — непонятно, но слышно и видно, что играют в рок-группе и живут в одной квартире.

У Олега (Денис Парамонов) родители в разводе, отец живет с 54-летним братом Юрой (Константин Хабенский). Отца Олега арестовывают за хулиганство на 10 суток, и Юра проводит время с племянником и его окружением. При этом у группы намечено выступление на малой сцене фестиваля «Иглы». Группа выступает, с дядей ничего плохого не случается, он возвращается домой.

Юра — аутист, за весь фильм он не произносит ни единого слова. Он любит смотреть телевизор и зачарованно изучать повторяющиеся процессы — к примеру, его привлекает микроволновка. Или проектор звездного неба в комнате Андрея (Василий Михайлов). Андрей — сосед Олега и Сереги (Кузьма Котрелев), но отношения у них натянутые. Момент, когда они не становятся друзьями, но перестают быть врагами, — самый трогательный в фильме.

«Здесь был Юра» — дебютный полный метр Сергея Малкина (Московская школа кино, режиссерский курс Алексея Попогребского). До этого он сделал несколько заметных «коротышей» — «Накипь», «Ветиветер», «Последний фильм о любви» (все 18+). На калининградском фестивале «Короче» познакомился с продюсером Иваном Яковенко, рассказал, что у него есть история, основанная на реальных событиях, вскоре прислал сценарий.

По сути, вся история с фильмом, по словам Яковенко, уместилась в год: первый вариант, снятый за 17 смен, попал в руки организаторов фестиваля «Маяк», после обнадеживающих прогнозов за месяц был сделан весь пост-продакшен. В итоге на фестивале актуального российского кино «Здесь был Юра» получил Гран-при, а Хабенский — приз за лучшую мужскую роль.

Котрелев и Парамонов работают в МХТ имени Чехова, так что логика в том, что в фильме появляется их худрук, есть. При этом, отмечает Яковенко, была идея, что в картине будут сниматься настоящие нейроотличные люди.

Импровизация в кадре и документальная камера

Малков доверился актерам — сценарий выстроен так, что диалоги они придумывают сами. А проверкой на связь поколений становится фраза «Всем выйти из сумрака». К слову, это практически исключительно мужское кино: женщины здесь возникают для поворотов сюжета, но не действуют как самостоятельные героини. Если бы фильм мог передавать запахи, то можно было бы только представить, что творилось в квартире, где живут три взрослых мужика.

Оператор Филипп Задорожный снимает в знакомом для него жанре документалистики: порой не просто крупно, а сверхкрупно, притом что в кадре не особо и развернешься: крохотные комнаты, кухня, репетиционная база. Даже пресловутый фестиваль — это не история успеха: да, вышли, в зале достаточно много людей, но не история про большие клубы и контракты.

Песни в фильме, кстати, реальные, написанные брянской группой Kick Chill. В титрах звучит «Немойпапа» от коллектива «Пионерлагерь «Пыльная радуга».

Юра сосредоточен на мелких событиях, он сам умеет раздеваться, бриться, ходить в туалет. Так же, как и герои, порой пялится в экран ноутбука, проводит время он перед телевизором. Для Олега это привычный персонаж из его жизни, для Сереги — повод, наконец, взять на себя ответственность. Герои, всегда молчащий и постоянно болтающие, зеркалят друг друга, при этом фильм ни на минуту не превращается во что-то морализаторское, сентиментальное или душераздирающее. Юра здесь, он «не хайп — это взрослый мужик».

Мы родились в тесных квартирах новых районов

В любом обаятельном фильме о неудачниках с условно позитивным финалом всегда возникает вопрос: а что дальше? Фильм «Здесь был Юра» хорошо существует только в формате созданных им реалий, так же как главный герой живет в своем крохотном мирке.

Более молодые герои поют на фестивале «Мне скоро сорок», намекая, что и они чувствуют, что так дальше жить нельзя (да на какие деньги они существуют-то, в конце концов), а потому и отмечают не день рождения, а «день движения». Квартира пустеет, и незнакомые девушки делают еще один сюжетный ход — сдирают обои, на которых написано «Здесь был Юра».

Яковенко размыто отвечает на вопросы о фестивальной истории фильма — для него важнее всего прокат. Картина снята на частные деньги, а как вы представляете кино, в котором герои курят, пьют и матерятся, снятое на деньги Минкульта? Так что судьбу фильма решает зритель, который должен выйти из тесной квартиры в чуть более просторный зал кинотеатра.

