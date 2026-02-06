Теракт в мечети Исламабада: СМИ сообщают о 31 погибшем и более 160 раненых

Газета Dawn отмечает, что инцидент произошел в период визита в Пакистан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева

В столице Пакистана Исламабаде во время пятничной молитвы в шиитской мечети произошел взрыв. По последним данным, опубликованным газетой Dawn со ссылкой на представителя администрации города, в результате инцидента погиб 31 человек, еще 161 получил ранения различной степени тяжести.

Правоохранительные органы пока не могут назвать точную причину взрыва, однако имеются признаки того, что совершен теракт террористом-смертником. В настоящее время место происшествия оцеплено, ведется расследование.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф осудили произошедшее и выразили соболезнования семьям погибших. Руководители государства также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Наталья Жирнова