В Татарстане 44% жителей отвергают серую зарплату

32% опрошенных готовы согласиться на неофициальное трудоустройство

Фото: Динар Фатыхов

Исследование рынка труда в Казани показало, что почти половина экономически активного населения отказывается от неофициального трудоустройства. По данным сервиса SuperJob, 44% казанцев принципиально не согласны на работу с серой зарплатой.

Противоположную позицию заняли 32% опрошенных, они готовы согласиться на неофициальное трудоустройство. Оставшиеся респонденты не выразили однозначной позиции по данному вопросу.

Гендерный фактор существенно влияет на отношение к серой зарплате:

среди мужчин 38% готовы к неофициальному трудоустройству;

у женщин показатель значительно ниже — 26%.

При этом 51% представительниц прекрасного пола считают соблюдение трудового законодательства обязательным условием.

Возрастные различия также заметны в отношении к официальному трудоустройству:

среди молодежи до 35 лет только 28% согласны на серую зарплату;

в возрастной группе от 45 лет показатель возрастает до 37%.

Уровень образования коррелирует с выбором официального трудоустройства:

респонденты с высшим образованием чаще отказываются от неофициальной работы (48%);

среди имеющих среднее профессиональное образование показатель ниже — 39%.

Дмитрий Зайцев