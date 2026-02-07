В Татарстане 44% жителей отвергают серую зарплату
32% опрошенных готовы согласиться на неофициальное трудоустройство
Исследование рынка труда в Казани показало, что почти половина экономически активного населения отказывается от неофициального трудоустройства. По данным сервиса SuperJob, 44% казанцев принципиально не согласны на работу с серой зарплатой.
Противоположную позицию заняли 32% опрошенных, они готовы согласиться на неофициальное трудоустройство. Оставшиеся респонденты не выразили однозначной позиции по данному вопросу.
Гендерный фактор существенно влияет на отношение к серой зарплате:
- среди мужчин 38% готовы к неофициальному трудоустройству;
- у женщин показатель значительно ниже — 26%.
При этом 51% представительниц прекрасного пола считают соблюдение трудового законодательства обязательным условием.
Возрастные различия также заметны в отношении к официальному трудоустройству:
- среди молодежи до 35 лет только 28% согласны на серую зарплату;
- в возрастной группе от 45 лет показатель возрастает до 37%.
Уровень образования коррелирует с выбором официального трудоустройства:
- респонденты с высшим образованием чаще отказываются от неофициальной работы (48%);
- среди имеющих среднее профессиональное образование показатель ниже — 39%.
Ранее «Реальное время» рассказывало, какой размер МРОТ жители Казани считают справедливым.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».