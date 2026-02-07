Водители бизнес-такси в России стали массово получать штрафы

Денежное наказание выписывают за отсутствие данных в реестре перевозчиков

Фото: Артем Дергунов

Водители бизнес-такси стали массово получать штрафы за отсутствие своих данных в реестре перевозчиков, пишет «Газета.ru».

Как рассказали таксисты, схема «улова» выглядит так: водитель получает заказ с несколькими адресами. После того как клиент выходит на первой точке, к автомобилю подходит сотрудник ГИБДД и требует предъявить документы. Причем зачастую около гаишника стоит еще один человек, одетый «в гражданку» и с нагрудной камерой. По словам водителей, проводить такого рода проверки в последнее время стали чаще.

Инспекторы проверяют наличие разрешения на перевозку пассажиров. Проблема, как утверждают водители, заключается в том, что автомобили бизнес-класса обычно черного цвета, тогда как по закону разрешение выдается только на машины желтого цвета. При этом оформить разрешение для тарифа «бизнес» фактически невозможно.

Водителя, которого не нашли в реестре перевозчиков, везут в отдел, а машину отправляют на спецстоянку. После обращения в сервисы такси за поддержкой водителей, как правило, перенаправляют к юристам.

Пострадавшие отмечают, что сотрудники ГИБДД выписывают штраф — 2 тыс. рублей и просят заняться регистрацией во избежание проблем в будущем. Причем водителям не советуют обращаться в суд, указывая на длительные разбирательства и риск изъятия автомобиля.

Большинство водителей соглашаются с требованиями, но некоторые таксисты пытаются позже оспорить штрафы в суде. Они считают, что сложившаяся ситуация позволяет зарабатывать на пробелах в законодательстве. Некоторые уверены, что заказы с несколькими точками могут быть элементом заранее спланированных рейдов.

Никита Егоров