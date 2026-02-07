Сегодня в Татарстане ожидается до -14 градусов
Будет небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метель, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. К утру температура составит -9... -14 градусов. Днем ожидается от -6 до -11 градусов. На дорогах гололедица, на западе образование снежных заносов.
