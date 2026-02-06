ФАС исключила из тарифов ЖКУ 102 млрд рублей необоснованных затрат

За период с 2023 по 2025 год антимонопольная служба направила более 600 предписаний региональным властям с требованием исправить нарушения

Фото: Артем Дергунов

В России за последние годы удалось значительно сократить необоснованные расходы в коммунальных тарифах. По словам главы ФАС Максима Шаскольского, служба исключила из цен на электричество, тепло, воду и вывоз мусора 102 млрд рублей лишних затрат.

За период с 2023 по 2025 год антимонопольная служба направила более 600 предписаний региональным властям с требованием исправить нарушения. Сейчас ФАС готовит новые законы, которые усилят контроль над формированием тарифов.

Служба планирует строже следить за тем, как регионы исполняют ее решения. Если местные власти будут игнорировать предписания ФАС, это может стать причиной для пересмотра тарифов. Кроме того, правительство получит право распределять доходы между энергетическими компаниями, если они нарушают правила.

Новые правила уже прошли первое чтение в Госдуме. Напомним, что за прошедший год татарстанцы получили обратно 49 миллионов за ошибки в квитанциях ЖКХ.

Наталья Жирнова