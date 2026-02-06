В центре Казани 14 февраля отключат воду почти на сутки

Под отключение попадут различные объекты Вахитовского района, включая Казанский кремль и мэрию города

Фото: Артем Дергунов

В связи с подключением новых водопроводных линий по адресам: улица Баумана, 32 и 34 в Вахитовском районе Казани будет временно прекращена подача воды. Отключение продлится с 9:00 14 февраля до 6:00 15 февраля. Об этом сообщил «Водоканал».

Под отключение попадут различные объекты Вахитовского района, включая Казанский кремль, мэрию города, образовательные учреждения, детские сады, административные здания, гостиницы, котельные, частные жилые дома и медицинские учреждения.

Полный список можно посмотреть на сайте «Водоканала».

Напомним, что Актанышский, Алькеевский и Балтасинский районы Татарстана получат новые канализации за 298 млн рублей.

Наталья Жирнова