Федеральное АСИ транслирует опыт ASG в сохранении наследия на всю Россию

Проекты реставрации старинных зданий, воплощенные ГК ASG, легли в основу всеобщего пошагового руководства по тому, как работать с ОКН

Объекты культурного наследия часто считаются «белым слоном» для инвестора. Вложения в их реставрацию и приспособление под современное использование всегда колоссальны. Инвестор сначала должен разработать проект, который устроит все заинтересованные ведомства. После долгой стадии согласования проекта (которая может занять годы) необходимо бережно и деликатно воплотить его в жизнь. Суммы, затрачиваемые на это, зачастую многократно превышают изначальную цену объекта. Как приспособить его под дальнейшее использование с финансовой пользой — задача со звездочкой. К примеру, если это старинный особняк, у которого небольшая площадь и множество технических ограничений.

Работа с объектами культурного наследия — род подвижничества. Каждый инвестор справляется с ней по своему разумению. Поэтому федеральное Агентство стратегических инициатив задалось целью создать базовое руководство по работе с объектом культурного наследия и его территорией. Разработать единый и понятный алгоритм действий. Это поможет привлекать к историческим жемчужинам новых частных инвесторов, стимулировать предпринимательскую активность и вовлекать объекты культурного наследия в коммерческий оборот.

В частности, разработан обучающий онлайн-курс для управленческих команд и предпринимателей, инвестирующих в памятники архитектуры. Пошаговое руководство вышло текстовым документом и в онлайн-формате. В рамках этой работы собран каталог лучших практик по работе с ОКН в регионах России.

Агентство стратегических инициатив использовало в том числе опыт татарстанской компании: в каталоге содержатся проекты группы компаний ASG, которая на средства частных инвестиций с 2013 года возрождает к жизни архитектурные жемчужины старой Казани и Подмосковья.

АСИ — это автономная некоммерческая организация, создана в России для поддержки перспективных проектов в бизнесе, социальной сфере и образовании, а наблюдательный совет Агентства возглавляет президент РФ Владимир Путин. На протяжении всех лет работы идеология АСИ остается неизменной — продвижение лучших проектов и инициатив, которые уже доказали свою успешность и могут быть масштабированы на всю страну, а также поддержка лидеров.

«Конечной целью было показать красоту Казани во всем ее историческом разнообразии»

Наше издание не раз рассказывало о проектах ASG по восстановлению старинных зданий: это и Дом приемов, и номера Михайлова, и будущий Дворец изящных искусств — всего за 12 лет было отреставрировано 11 объектов из 26, находящихся в управлении компании в Казани. Компания участвует в президентской программе РТ по возрождению исторического центра Казани. В числе восстановленных ею особняков — объекты культурного наследия федерального, регионального и городского значения. ASG возвращает Казани творения авторитетных губернских зодчих, искусно вписывая их в современный контекст, но в то же время и оставляя старому городу островки аутентичности.

— Все это исторические здания в центре города: на улицах Карла Маркса, Баумана, в Старо-Татарской слободе, на улицах Татарстан и Пушкина, на Лобачевского… Усадьбы, доходные дома, жилые, общественные здания разных годов постройки, лучших на тот момент губернских архитекторов, почти все в статусе объектов культурного наследия — городского, регионального, федерального. Олеся Александровна Балтусова, помощник раиса Татарстана, охарактеризовала этот список как «коллекция антиквариата». Конечной целью было показать красоту Казани во всем ее историческом разнообразии, охватить творчество известных российских зодчих. Компанией двигало желание создать что-то знаковое, преобразить город и вернуть ему историческую эстетику. Даже слоган придумали: «Возродим старую Казань!», — рассказывал в интервью «Реальному времени» руководитель реставрационных мастерских ASG Иван Никонов.

Спасенное наследие: как мы чуть не потеряли номера Михайлова

Объект культурного наследия регионального значения «Номера Михайлова» — двухэтажное здание на углу улиц Лобачевского и Дзержинского. Это историческое здание известно тем, что когда-то здесь была гостиница, в которой два года жил знаменитый актер Василий Качалов. Мемориальная табличка на доме есть, а ASG, восстанавливая этот комплекс построек, планирует создать и мемориальный кабинет в той самой комнате, где жил актер. Объект этот разновременной — он строился и достраивался более 60 лет.

Но к 2012 году в нем уже не могли жить люди, дом пришел в запустение и в аварийное состояние. Были здесь и пожары. Исторический объект был на грани гибели. Таким его и застала ГК ASG.

— Объект внутри был аварийным, помещения — разрушенными. Поэтому, приступая к реставрации, мы ориентировались на найденные нами архивные документы, по которым поняли, каким был весь этот объем: пристрой, оранжерея, внутренние пространства. По этим материалам и восстанавливали дом. В процессе реставрации мы многое для себя нашли: например, арки, заложенные кирпичом и забитые досками. Или остатки оконных конструкций и даже металлические держатели для водопровода на стенах, к которым впоследствии, в конце XIX века, был пристроен флигель (так наружные детали отделки стали внутренними). От некоторых частей здания оставались буквально только стены — и мы восстанавливали их из исторического кирпича, — рассказывала «Реальному времени» главный архитектор проекта, доцент КГАСА Альбина Каримова.

К настоящему моменту основные конструктивные работы в здании заканчиваются. Разрушенные объемы восстановлены, конструктивные элементы укреплены, вскоре дом сдадут в эксплуатацию.

Управлять объектом компания планирует сама, и каждый договор аренды будет проходить строгую оценку и согласование. Ведь за 10 лет разработки, согласования проекта и реставрационных работ сил в спасение этого наследия было вложено очень много. Остается за зданием и охранный статус. А что же здесь планируют разместить? Как рассказывал нашему изданию Сергей Чугунов, директор Центра коммерческой недвижимости ГК ASG, есть планы создать в нем центр притяжения туристов и студентов: коворкинг, ресторан, творческое, учебное пространство и тому подобные локации.

Дом приемов и Дворец изящных искусств: «машина времени» в центре Казани

Дом приемов ASG — еще один удачный пример бережного подхода к сохранению архитектурного наследия. Два объекта на улице Карла Маркса — дома №16 и №18 — объединены сегодня в единый комплекс, поражающий воображение многочисленных гостей.

Здесь, на Карла Маркса, 16 и 18, изначально планировался Дом приемов — это была идея собственника ASG, лендлорда и мецената Алексея Семина. Так и получилось: в 2017 году он открылся встречей мэров Казани и Парижа — Ильсура Метшина и Анн Идальго. Здание используется под прием делегаций, под научные мероприятия, под проведение переговоров на высоком уровне или корпоративных мероприятий. Здесь уникальные исторические интерьеры: стены обтянуты тканью, коллекция мебели состоит только из антиквариата. В экспозиции Дома приемов нет ни одного современного предмета (если не считать элементы систем вентиляции, отопления, водоснабжения и т. д.). Дом живет сейчас полной жизнью.

Несколько залов Дома приемов заняты Музеем частных коллекций — экспозицией картин старых мастеров, скульптур, часов, предметов мебели и быта Европы с XIV по XIX век. Коллекция изящных искусств, собранная Алексеем Семиным, впервые была показана здесь и поразила ценителей, когда о ней стало известно.

Традиции российского меценатства будут продолжены открытием Дворца изящных искусств ASG в объекте культурного наследия федерального значения — комплексе зданий на ул. Карла Маркса, 17. Это одно из самых старых сохранившихся строений Казани, и сейчас идет второй этап его реставрации.

Группа компаний ASG по инициативе собственника приняла решение создать здесь общедоступное собрание шедевров из коллекции Алексея Семина. На сегодняшний день в запасниках хранится не менее 7 тысяч экземпляров. Среди авторов шедевров есть громкие имена — например, в Казани есть свои Франс Снейдерс, Ван Дейк, Бернардо Строцци…

Проект Дворца изящных искусств ASG получил награду конкурса «Ребус: Инновации» в номинации «Наследие» в 2025 году, он отмечается на всех уровнях, начиная от рядовых искусствоведов, заканчивая известнейшими фигурами. В будущем, когда реставрация будет завершена, искусствоведы разместят коллекцию шедевров в именных залах, посвященных российским императорам и меценатским дворянским родам, связанным с Казанью.

Как татарстанский инвестор спасал подмосковную усадьбу

Кроме казанских объектов, в каталог лучших практик работы частных инвесторов с ОКН входит восстановление усадьбы В.И. Аигина в Пушкинском районе Московской области. Усадебный комплекс реставрировала группа компаний ASG в 2013—2015 годах.

Эта загородная купеческая усадьба конца XIX века к моменту приобретения ее группой компаний ASG представляла собой фактически руины. В декабре 2013 года инвестор начал подготовительные работы, с апреля 2014 шли работы по проекту реставрации и приспособления. Работа была технически сложная, в процессе многое приходилось «изобретать заново» — например, реставраторам удалось заменить бревна в основании сруба, не разбирая его (корпус здания подняли домкратом!). В реставрации по правилам использовались только аутентичные материалы. Облагорожена была и прилегающая к усадьбе территория, например, под несколькими слоями асфальта на подъезде к дому реставраторы нашли… старинную булыжную мостовую!

В сентябре 2015 года работы были завершены. В усадьбе были созданы исторические интерьеры с аутентичной мебелью и текстилем. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что поражен объемом работ и суммой затраченных средств — более 400 миллионов рублей, и это с учетом того, что работы проводили 10 лет назад. Теперь усадьба Аигиных используется как общественное пространство. Здесь снимаются художественные фильмы, делаются документальные проекты.

