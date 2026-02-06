Рабочая неделя в Казани заканчивается 10-балльными пробками

Еще до окончания трудового дня в городе наблюдались пробки на 7—8 баллов

Первая пятница февраля встречает казанцев тяжелой ситуацией на дорогах — рабочая неделя в Казани заканчивается 10-балльными пробками. Еще до окончания трудового дня в городе наблюдались пробки на 7—8 баллов.

Тогда затруднения на дорогах наблюдались на выезде на Мамадышский тракт и на улице Вишневского. К этому присоединилась двухкилометровая пробка на мосту около «Казань Арены». Также пробка на 2,2 километра растянулась с улицы Технической до светофора на перекрестке Павлюхина — Назарбаева. В отличие от других дорожных ситуаций, эта не связана с ДТП. На участке, где образовалась пробка, идут ремонтные работы.

Наталья Жирнова