На трассе под Казанью образовалась пробка протяженностью почти 3 км

Причина затора — ДТП

Под Казанью на трассе в Пестречинском районе Татарстана образовалась пробка протяженностью 2,7 км. Причиной затора стала авария, произошедшая около села Первое Мая, следует из данных «Яндекс.Карт».

Судя по платформе, в ДТП столкнулись три машины.

Ранее в Казани в результате ДТП образовалась пробка на мосту «Миллениум». Заторы в городе наблюдались еще в нескольких «точках». Помимо аварий, причиной затрудненного движения стала непогода.

Отметим, что до этого в ГИБДД Татарстана призвали водителей не садиться за руль. Напомним, что в республике, в том числе в столице РТ, метели прогнозируются еще и в воскресенье.

Также сообщалось, что Татарстан попал в топ регионов по количеству пойманных нетрезвых водителей.

Никита Егоров