Рустам Минниханов: «Желающих за счет госсобственности улучшить благополучие очень много»

Раис Татарстана предостерег глав районов от принятия незаконных решений в сфере управления имуществом

Полной прозрачности в управлении казенным имуществом потребовал от районных властей раис Татарстана. Выступая на коллегии Министерства земельных и имущественных отношений республики, Рустам Минниханов сообщил о большом количестве претензий в адрес должностных лиц в части принятых ими решений по распоряжению муниципальными зданиями или землей. На особом контроле еще два вопроса: по двукратному росту числа детей-сирот, претендующих на жилье, а также по работе над сокращением инвестиционно-строительного цикла, подробности — в материале «Реального времени».

Долги по аренде выросли до 228 млн рублей

В консолидированный бюджет республики поступило (от реализации и использования имущества и земельных ресурсов) 19,6 млрд рублей, из них 11,3 млрд — в республиканский, 8,3 млрд — в местные. Таким образом, план по доходам выполнен, кратко доложил об основных экономических показателях по итогам года глава Минземимущества республики Фаниль Аглиуллин. На сегодня, по его словам, мобилизация резервов поступлений в казну приобретает особую актуальность:

— Сохраняется задолженность по арендным платежам в бюджеты муниципальных образований. За пять лет она снизилась на 44%, в то же время в отчетном году возросла более чем на 17 млн и составила 228 млн рублей. Причины роста — выявленная задолженность в Тукаевском муниципальном районе в размере более 33 млн.

Министр привел в пример муниципалитеты с наилучшими показателями по динамике задолженности. Отметил Атнинский, Сабинский и Черемшанский районы, у которых нет долгов арендаторов. Остальным поручил держать вопрос на ежедневном контроле, своевременно проводить претензионно-исковую работу и включаться в реестр кредиторов.

Еще один резервный источник доходов — сокращение количества убыточных организаций с госдолей. Начиная с 2022 года наблюдается снижение таких обществ. Большинство из них — это хозяйствующие субъекты в сфере ЖКХ. Ряд неэффективных обществ требует управленческих решений, в том числе региональные центры инжиниринга, созданные для поддержки МСП в 2013—2014 годах.

— Одно из них прибыльное и выплачивает дивиденды. В отношении остальных необходимо совместно с заинтересованными ведомствами принять одно из решений: вложить средства в модернизацию и погашение долгов, продать акции либо ликвидировать общество, — указал Фаниль Аглиуллин.

«Часто встречаем расточительный и нехозяйственный подход к вверенному госимуществу»

В Татарстане завершили реформу 81 унитарного предприятия. Из них 29 преобразовали в общества с ограниченной ответственностью, и муниципалитеты обращались с вопросом о возможности внесения имущества в уставный капитал общества, но законодательством это не предусмотрено. Но можно преобразовать ООО в акционерное общество, что обеспечит законную передачу собственности и повысит прозрачность контроля, включая участие муниципальных представителей, советов, директоров, пояснил глава Минзема.

Переходя к результатам проверок по использованию госимущества, он подчеркнул, что нарушения идентичны: «К сожалению, очень часто встречаем расточительный и нехозяйственный подход некоторых руководителей к вверенному им имуществу». При этом полномочия министерства по привлечению к административной ответственности ограничены, поэтому Фаниль Аглиуллин выступил с инициативой внести поправки в КоАП республики и повысить ответственность для нарушителей.

По-прежнему актуальна, по его словам, проблема вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости. Некоторые из них списывают или перераспределяют, но их все еще много. Влияют масштабные новые стройки, неудовлетворительное состояние освобождаемых зданий и высокая стоимость ремонтных работ.

— Свободной земли в крупных городах все меньше, поэтому важно рассмотреть возможность перепрофилирования старых комплексов, — считает министр, он предложил принять трехлетнюю программу обязательного вовлечения в оборот либо ликвидации каждого неиспользуемого объекта.

Еще одна задача — подготовить защитные сооружения гражданской обороны или бомбоубежища. Только половина из них готова к использованию, а еще часть оказалась в частной собственности, и сейчас их возвращают государству путем заключения договоров о пожертвовании. Правда, «некоторые собственники отказываются передавать такие объекты в собственность в республике», и здесь на помощь пришли прокуроры, сообщил министр.

К 2030 году недвижимость в Татарстане подорожает до 30 трлн рублей по кадастру

Большой проблемой остается некачественная оценка имущества — около 30% отчетов возвращается на доработку. «Имеют место и факты демпинга со стороны оценщиков из других регионов. Высокие темпы строительства республики требуют оперативной и качественной оценки земель и объектов, что едва ли достижимо для оценщиков из дальних регионов», — считает глава Минзема, по его словам, в отношении недобросовестных оценщиков инициируются судебные дела.

Для удобства бизнеса, заинтересованного в покупке госимущества, была запущена онлайн-платформа. Через нее уже поступило 102 обращения, реализовали и сдали в аренду 13 объектов. В то же время сегодня остро встал вопрос об администрировании 52 тысяч договоров аренды государственного и муниципального имущества. Учитывая значимость работы по сокращению задолженности по арендным платежам, министерство попросило раиса поддержать модернизацию госимущества.

Под пристальным вниманием — справедливое определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая влияет на налоговую нагрузку граждан и бизнеса.

— За последние три года кадастровая стоимость недвижимости в Татарстане существенно возросла — с 12 до 27 трлн рублей. Регион занял пятую позицию в общероссийском рейтинге. В соответствии с целевым ориентиром по повышению капитализации территорий к 1 января 2030 года суммарная кадастровая стоимость прогнозируется в размере 30 трлн рублей, — сообщил министр.

Положительная динамика, по его словам, уже отразилась на бюджетных доходах, объем налоговых поступлений в трехлетний период увеличился на 36% и составил более 17 млрд рублей. В перечень на 2026 год дополнительно внесено 477 объектов, и увеличение поступлений в бюджет, по сравнению с 2025 годом, оценивается в размере 180 млн рублей.

Серьезной проблемой остается неэффективное использование земель. Было выявлено более 60 тысяч гектаров неиспользованных земель сельхозназначения. Из них за год вернули в оборот 11 тысяч га. «Для предотвращения необоснованного перевода земель предлагаем наделить регионы правом устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования частных земельных участков, если новое использование предусматривает строительство или реконструкцию. Такая плата уже установлена в Москве и Московской области», — сообщил министр.

С 2014 года площадь населенных пунктов республики выросла на 12 тысяч гектаров, в основном за счет земель частной собственности, освоение которых продолжается. Многодетным семьям с начала действия мер поддержки предоставлено 55 700 участков. С учетом имеющегося резерва в республике сохраняется дефицит объемом более 13 тысяч участков, наиболее сложная ситуация — в Казани и Набережных Челнах.

За период с 2013 года в собственность республики приобрели 5 796 жилых помещений на общую сумму 10,3 млрд рублей для обеспечения жильем детей-сирот. Из них около 1 млрд — средства федерального бюджета. В 2025 году сироты получили еще 450 квартир, в которые въехали по договору найма. «Несмотря на значительные объемы приобретения квартир в республике, общая численность состоящих на учете детей выросла с 2022 года на 1 485 человек. В 2025 году из специализированного жилищного фонда исключено 733 жилых помещения. При этом в собственности прежних нанимателей по-прежнему 220 жилых помещений, что показывает необходимость более плотной работы с данной категорией лиц», — заявил министр. Кроме того, сироты, которые получили жилье, успели накопить долги по ЖКУ в размере 80 млн рублей.

«По ряду услуг видим кратное снижение времени ожидания»

Особое внимание на коллегии привлек доклад руководителя Фонда пространственных данных республики Дмитрия Лунегова, в котором он рассказал о едином кабинете согласований прикладной платформы «Государственные и муниципальные услуги». По его словам, уже по итогам первого года работы система показала положительные результаты. На сегодня в проекте определен 271 приоритетный участник в Татарстане, и фонд заключил соглашение со 197 организациями, что позволит интегрировать их в систему. Для того чтобы она заработала на полную мощность, участникам необходимо зарегистрироваться и начать информационное взаимодействие.

— Ключевой эффект от внедрения единого кабинета согласований — это существенное сокращение сроков получения информации от ресурсоснабжающих организаций. По ряду услуг мы видим действительно кратное снижение времени ожидания. Так, по выдаче технических условий сроки сокращаются с 90 до 5 рабочих дней, по согласованию съемок текущих изменений — с 90 до 14 рабочих дней, по запросам о наличии инженерных сетей на участке — с 90 до 15 рабочих дней, — сообщил спикер.

Через систему уже подали более 100 заявок по доступным услугам, что подтверждает ее востребованность, отметил он. Заодно напомнил о поставленных задачах в послании раиса Госсовету — это развитие инфраструктуры для бизнеса и формирование новых точек роста. Ключевое условие — слаженная, скоординированная работа всех уровней власти, предприятий и ресурсоснабжающих организаций (РСО). Также важно максимально сократить инвестиционно-строительный цикл, и здесь большую роль играет активное использование всеми муниципалитетами и РСО цифровых решений, в том числе единого кабинета согласований. Поэтому глава фонда попросил глав районов и поставщиков ресурсов ускорить внедрение платформы. «Кто из районов еще не охвачен этой работой?» — поинтересовались у него.

— Осталось точечно отработать с водоканалами — это Казань, Лениногорский район. Соглашения со всеми муниципалитетами уже заключены, — ответил Лунегов.

— Это очень важная работа, между прочим, все в электронном виде должно быть. Отдельно эту тему в правительстве обсудим — очень серьезная работа, и ее надо выстроить. У нас и порядка будет намного больше, и будем знать, сколько заявок, где, как все это решается. Давайте эту тему на контроль возьмем, — поручил Рустам Минниханов.

«Цифры по сиротам увеличились в два раза к 2025 году. Откуда это?!»

В своем выступлении раис республики оценил проделанную работу: «По сравнению с другими субъектами Татарстан сумел сохранить свой потенциал и не разбазарить. Все, что есть в нашей республике, должно служить ее интересам».

Остановился на проблемах, озвученных министром, — задолженность организаций за аренду, бесхозные объекты, выморочное имущество. Все вопросы, по его словам, необходимо системно решать.

— Надо работать с Росреестром, чтобы мы имели полную картину о собственниках, — поручил Рустам Минниханов. — Проделана огромная работа по созданию информационной базы. Все имущество: за кем, что числится, сколько стоит — очень важно. Это и наша налоговая база.

Серьезными вопросами раис назвал целевое использование и охрану земель: «У нас очень много переведенных земель. Самое главное, чтобы мы эти земли правильно использовали». Отдельно выделил тему обеспечения жильем детей-сирот, количество которых, по его словам, очень быстро увеличивается. Рустам Минниханов поручил прокуратуре Татарстана изучить этот вопрос, а заодно обратил внимание муниципальных властей на эту проблему:

— Делать из людей сирот, чтобы государство выделяло им помощь? Смотрите, 80 млн рублей у них долги по оплате ЖКУ — у тех, кто уже живет в квартирах, не платят. У нас и с прокурором на эту тему был разговор. Да, есть закон, и мы должны его исполнять. Но и собственник жилья должен отвечать всем требованиям. Давайте еще раз внимательно посмотрим. Как это — с 2022-го цифры по сиротам увеличились в два раза к 2025 году. Откуда это?! Значит, через суды находятся умельцы. Наверное, какие-то юркомпании оказывают содействие. Я не против, сирота должен получить поддержку, но она должна быть правильно реализована.

Прозрачности раис потребовал от муниципалитетов и в вопросах земельных и имущественных взаимоотношений. По его словам, много претензий к должностным лицам возникает в части принятых ими правовых решений, которые не соответствуют закону: «Желающих за счет муниципальной и государственной собственности улучшить свое благополучие очень много. Поэтому работать надо строго в законных рамках — все должно быть четко и прозрачно».

Раис завершил выступление словами благодарности за работу коллег на новых территориях страны и в адрес коллектива министерства, по традиции наградив отличившихся специалистов.

