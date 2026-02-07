В Татарстане создадут образовательные комплексы по робототехнике

Университет Иннополис и компания «Прикладная робототехника» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: предоставлено пресс-службой университета Иннополис

Университет Иннополис и компания «Прикладная робототехника» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития робототехнических образовательных программ. Документ был подписан на Международном форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов» (РИММ-2026).

Стороны договорились о совместной разработке и модернизации оборудования и программного обеспечения для образовательных учреждений всех уровней — от школ до вузов. Это позволит готовить квалифицированные кадры для работы с роботизированной техникой на промышленных предприятиях.

Важным шагом сотрудничества станет создание совместной лаборатории прикладной робототехники на базе Университета Иннополис. Здесь будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, результаты которых будут принадлежать обеим сторонам на равных правах.



Представители компаний подчеркивают, что объединение научных компетенций университета и производственного опыта «Прикладной робототехники» позволит быстро превращать разработки в практические решения, востребованные как в образовании, так и в промышленности.

Напомним, что первый Центр развития промышленной робототехники начал работу на базе Университета Иннополис в 2024 году в рамках федерального проекта по развитию промышленной робототехники и автоматизации производства.

Дмитрий Зайцев