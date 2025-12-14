Прокуратура проверяет дело о смертельном ДТП в Альметьевском районе

В результате аварии с тремя транспортными средствами погибли два человека

Серьезное ДТП произошло 14 декабря около полудня вблизи села Кичучатово Альметьевского района. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля «Нива», сообщает прокуратура Татарстана.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем марки Mercedes. После первого столкновения в ДТП оказались вовлечены еще три транспортных средства: автомобили Chevrolet, Haval и микроавтобус Ford. В результате аварии погибли два пассажира микроавтобуса, которые скончались на месте происшествия.

На место ДТП выехала заместитель Альметьевского городского прокурора Татьяна Федоровская для координации работы правоохранительных органов. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Наталья Жирнова