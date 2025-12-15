Тринадцать туристов из Свердловской области пропали в горах Пермского края

Ситуация осложняется погодными условиями: в районе поисков продолжается снегопад

Фото: Реальное время

В Пермском крае ведутся поиски незарегистрированной группы туристов, пропавшей в горной местности. По данным регионального управления МЧС, 13 человек из группы не прибыли к точке сбора в поселке Средняя Усьва в назначенное время.

Группа из 15 мужчин выехала на снегоходах 13 декабря из поселка Средняя Усьва (Горнозаводский округ) к горе Ослянка (Кизеловский район) — самой высокой вершине Среднего Урала (1 119 м), расположенной примерно в 50 км от города Кизел и в 300 км от Перми. В день отправления в районе горы наблюдалась плохая видимость.

К назначенному времени в поселок вернулись лишь двое участников похода — их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение остальных 13 туристов остается неизвестным уже более суток. По информации родственников, среди пропавших есть опытные путешественники, ранее преодолевавшие сложные маршруты.

В поисках задействованы:

12 специалистов МЧС с 6 единицами техники РСЧС;

волонтеры поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры экипированы лопатами, сигнальными ракетами, стропами и запасом провизии.

Следователи регионального управления СК России начали проверку по факту исчезновения группы. Уточняется, что туристы не регистрировали свой маршрут перед отправлением.

По данным телеграм‑канала гостевого дома «Ослянка House», где останавливались путешественники, последний сеанс связи с группой состоялся 13 декабря в 16:00. Один из туристов успел сообщить супруге, что группа достигла вершины и готовится к спуску, после чего связь прервалась.

Ситуация осложняется погодными условиями: в районе поисков продолжается снегопад.

Рената Валеева