В Нижнекамске спасли пенсионерку из горящей квартиры

Пожар произошел в многоквартирном доме из-за возгорания мебели

В Нижнекамске произошел пожар в многоквартирном доме. Сигнал о возгорании поступил с улицы Вокзальной, 6а, где горела квартира на четвертом этаже, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Пожарные обнаружили возгорание мебели в жилом помещении. Из горящей квартиры спасатели спасли 81-летнюю женщину, которая находилась без сознания, но с признаками жизни. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи. Сотрудники пожарного госнадзора проводят проверку для установления причин возникновения пожара.

Ранее МЧС опровергло слухи о масштабном пожаре в Аметьево. Сообщалось о возгорании только одного дома, в 08:32 11 декабря пожар был локализован.

Наталья Жирнова