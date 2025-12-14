В Нижнекамске спасли пенсионерку из горящей квартиры
Пожар произошел в многоквартирном доме из-за возгорания мебели
В Нижнекамске произошел пожар в многоквартирном доме. Сигнал о возгорании поступил с улицы Вокзальной, 6а, где горела квартира на четвертом этаже, сообщает ГУ МЧС по РТ.
Пожарные обнаружили возгорание мебели в жилом помещении. Из горящей квартиры спасатели спасли 81-летнюю женщину, которая находилась без сознания, но с признаками жизни. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи. Сотрудники пожарного госнадзора проводят проверку для установления причин возникновения пожара.
Ранее МЧС опровергло слухи о масштабном пожаре в Аметьево. Сообщалось о возгорании только одного дома, в 08:32 11 декабря пожар был локализован.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».