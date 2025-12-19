«Банк России стремится к стабильности»: ЦБ снизил ключевую ставку до 16%

Экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, считают эксперты

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 16%. Это решение совпало с основным рыночным консенсусом мнений, хотя могло быть значительно мягче на фоне последних данных по инфляции в ноябре, сообщил «Реальному времени» начальник отдела исследований инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Высказался о решении регулятора и президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЦБ в очередной раз понизил ставку

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 16%. В последний раз снижение ставки произошло в конце октября. Тогда этот показатель составил 16,5% годовых.

— Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли, — сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, добавили в ЦБ.

— Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—5,0% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — говорится в сообщении регулятора.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 февраля.



«По закону Банк России работает независимо»

О текущем уровне ключевой ставки высказался во время прямой линии и Владимир Путин. Трансляция идет на сайте «Реального времени».

— У нас по закону Банк России работает независимо. Я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, оградить от давления со стороны. В целом Банк России справляется, действует достаточно ответственно, — сказал он. — Мы говорили с председателем Центробанка, руководством экономического блока правительства о том, что необходимо принимать решение по таргетированию инфляции, сделать все, чтобы макроэкономика России была здоровой, чтобы экономика страны имела прочную базовую основу.

Владимир Путин признал, что разница между уровнем инфляции и ключевой ставкой — это одна из линий критики в сторону регулятора. По его словам, сегодня наблюдается снижение инвестиционной активности — за первые три квартала года она упала на 3,1%. При этом количество выданных кредитов уменьшается незначительно, подчеркнул российский лидер.

— Это вызывает у Банка России необходимость действовать в высшей степени аккуратно, осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции и чтобы потом не потребовалось бы делать шаги в обратную сторону. Колебания туда-сюда — это самое плохое. Банк России стремится к стабильности в этой сфере, — сказал Владимир Путин.



«Риторика сохранилась нейтральная, но нравоучительная»

— Решение ЦБ снизить ставку до 16% совпало с основным рыночным консенсусом мнений, хотя могло быть значительно мягче на фоне последних данных по инфляции в ноябре (6,6% г/г). Тем не менее регулятор заявил о сохраняющихся проинфляционных рисках и ожиданиях в экономике, что сигнализирует о вероятном плавном снижении ставки в первом квартале 2026 года в случае дальнейшего замедления роста потребительских цен, — сообщил «Реальному времени» начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

По его словам, банковские ставки по кредитам и депозитам на этом фоне существенно не изменятся. Рубль продолжает оставаться привлекательным инструментом для сбережения. Котировки доллара, вероятно, продолжат закреплять среднесрочный торговый диапазон 75—85 рублей, прогнозирует эксперт.

Ожидаемым и осторожным шагом назвал решение ЦБ digital-экономист Равиль Ахтямов. По его словам, регулятор действует аккуратно, потому что ситуация неоднозначна. С одной стороны, текущая инфляция замедляется быстрее прогнозов. С другой — инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти, достигнув максимумов с начала года. Эти ожидания — главная головная боль для ЦБ, так как они могут сами подпитывать рост цен в будущем.

— Какие риски остаются? Высокие инфляционные ожидания — главный барьер для устойчивого снижения инфляции. Повышение НДС — с 1 января 2026 года повысится налоговая нагрузка, что может дать новый импульс ценам. Внешняя нестабильность — сохраняются риски, связанные с условиями внешней торговли и геополитической напряженностью. Таким образом, ЦБ дает понять, что цикл смягчения будет долгим и постепенным. Основная цель — не просто снизить ставку, а вернуть инфляцию к 4% и удержать ее на этом уровне, что, по прогнозу, произойдет лишь во втором полугодии 2026 года. Экономике предстоит сложный путь балансирования между поддержкой роста и сдерживанием инфляции.

— Риторика сохранилась нейтральная, но нравоучительная [о необходимости жесткости для снижения инфляции в дальнейшем]. Мы ожидаем паузы в феврале-марте, пока экономика будет «переваривать» повышение НДС, — утверждает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

«Не будет снижения в режиме автопилота»

Как заявила на пресс-конференции по сегодняшнему решению председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сегодня инфляция замедляется. В то же время в ближайшие месяцы на цены будет влиять повышение НДС. В январе на цены будет воздействовать и дополнительная индексация тарифов на жилищно-коммунальные и другие регулируемые услуги.

По словам Набиуллиной, экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. По прогнозу, она выйдет из состояния перегрева в первом полугодии следующего года.

— Инвестиционная активность в основном замедляется, но и здесь картина неодинакова по секторам. Но по экономике в целом объем инвестиций остается вблизи исторически максимальных значений, на которые они вышли за последние три года, — утверждает председатель Банка России.

На горизонте следующего года преобладают проинфляционные риски.

— Высокими остаются риски со стороны жесткости рынка труда, дефицита кадров. Другой значимый риск — это рост инфляционных ожиданий, их реакция на повышение НДС, индексацию тарифов. Далее — риски со стороны внешних условий, особенно цены на нефть. И наконец, риски, связанные с динамикой кредита. Важный источник неопределенности — геополитика, — добавила Набиуллина.

Дальнейшее смягчение политики будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, подчеркнула спикер.

— Это значит, что не будет снижения в режиме автопилота. Мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения, — резюмировала она.

