Сегодня в 12:00 мск начнутся «Итоги года с Владимиром Путиным 2025». В прямом эфире глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

В 2025 году прием вопросов осуществляется с 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря. Задать свой вопрос президенту России можно через сайт программы moskva-putinu.ru, а также через СМС или ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8-800-200-40-40. Для звонков с мобильных телефонов из-за рубежа предусмотрены номера +7 (499) 550-40-40 и +7 (495) 539-40-40. Вопросы принимают через официальные группы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», также впервые вопрос можно задать через чат-бот в MAX.

