Ездить в автозаке тяжело: уголовное дело бывшего вице-премьера РТ Фаттахова отправят в Мензелинск

Верховный суд Татарстана согласился с прокурором республики и посчитал нужным передать материалы за пределы Актаныша

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес определение об изменении подсудности по уголовному делу бывшего вице-премьера — министра образования республики, а также дважды бывшего главы Актаныша Энгеля Фаттахова. Материалы его дела направят в Мензелинский горсуд, сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, перенос процесса за пределы Актаныша инициировал прокурор Татарстана, который утверждал обвинение Фаттахову. В своем ходатайстве Альберт Суяргулов фактически заявил отвод всему составу Актанышского суда, попросив для большей объективности передать рассмотрение дела о преступлениях, совершенных на территории данного района, в любой другой федеральный суд республики. Прокурор РТ указал, что с учетом тех должностей, которые ранее занимал обвиняемый, в широкий круг его знакомых входят сотрудники правоохранительных органов и судебной системы.

На заседании представитель прокуратуры предлагала перенос в ближайший к Актанышу районный суд. Защита возражала против переноса, однако указывала, что если менять подсудность, то выбирать лучше Мензелинский, Сармановский или Муслюмовский районные суды — для удобства 170 свидетелей, которые фигурируют в этом деле.

«Сам Энгель Навапович предлагал Мензелинский суд, ведь там есть свой следственный изолятор. А сейчас его содержат в Чистополе, откуда дорога до Челнов составляет 3,5 часа, просил ни в коем случае не выбирать этот суд», — сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Марат Давлетов, добавив, что пожилому человеку ездить в автозаке физически тяжело.

Бывшего главу района и вице-премьера республики обвиняют по четырем эпизодам взяток на общую сумму в 26 млн рублей и двум фактам превышения полномочий с установленным сотрудниками СК ущербом свыше 160 млн рублей. В том числе — эпизод со взяткой в 14 млн рублей путем проведения реконструкции дома обвиняемого в Актаныше и эпизод превышения с безвозмездным отчуждением в пользу семейной агрофирмы «Чишма» чужого имущества на 157 млн рублей.

Вину Энгель Фаттахов отрицает и находится под стражей уже больше года. За время предварительного следствия прокуратура через суд добилась, чтобы формулировку о добровольной отставке этого муниципального депутата заменили на увольнение по утрате доверия.