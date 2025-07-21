«Минус три парковки и две квартиры»: как суд Татарстана «раскулачил» родню Миронова, поверив лишь его тестю

У близких экс-главы КирМоса отберут 45 объектов недвижимости, включая три магазина, и 145 миллионов рублей деньгами

Фото: Динар Фатыхов

«Помещения отберут, а кредит 12 млн останется. Это беспредел!» — так прокомментировала сегодня результат скандального процесса Верховного суда Татарстана Ирина Миронова, мать бывшего главы КирМоса и одна из ответчиц по прокурорскому иску на 460 млн рублей. Сегодня этот иск был удовлетворен на 437 млн — за минусом квартиры самой Мироновой, а также трех парковок и жилища Виктора Корнилова, тестя экс-чиновника. По данным «Реального времени», в перечень подлежащего изъятию в доход государства попали площади трех магазинов «Пятерочки» и одна аптека, а также прибыль от сдачи внаем этих активов, на покупку которых, как считают подчиненные Нафикова и Суяргулова, у муниципального служащего и его родни не было средств.

В перечне отчуждаемого — площади трех «Пятерочек»

Новость о резонансном решении Верховного суда Татарстана пришла, когда в Советском суде Казани завершались прения по уголовному делу Сергея Миронова. Адвокаты, представитель потерпевшей администрации КирМоса и сам подсудимый просили об оправдании, при этом в последнем слове экс-глава КирМоса, продолжая отстаивать невиновность, просил не лишать его свободы. С учетом требования прокуроров о «восьмилетке» общего режима.

Когда судья удалилась в совещательную комнату, журналист «Реального времени» поинтересовалась у Миронова, что он думает о «раскулачивании» на 437 млн? Тот лишь руками развел, впервые услышав об этом. Мать и супруга обвиняемого получили весть о результате гражданского процесса чуть раньше, а потому смогли обозначить свою позицию — с решением не согласны, обязательно будут обжаловать.

К финалу процесса количество объектов прокурорского иска снизилось, но его размер вырос. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Изначально в иске фигурировали 63 объекта недвижимости на 308 млн рублей, в том числе три — отчужденных помещения. К финалу процесса размер исковых требований вырос до 460 млн рублей — по 55 объектам (включая пять уже проданных) и доходу в 116,6 млн рублей от сдачи спорной недвижимости в аренду. Количество объектов в начальном и финальном перечнях изменилось ввиду объединения нескольких коммерческих помещений.

Как отмечают источники «Реального времени», суд полностью отклонил претензии надзорного ведомства в адрес Виктора Корнилова, тестя бывшего главы двух районов. Прокуроры включили в иск его квартиру на улице Чистопольской и три парковочных места. Все это Верховный суд РТ посчитал законно нажитым.

Также судья Лилия Субботина не нашла оснований для удовлетворения требований по одному из объектов, оформленных на мать главного ответчика Ирину Миронову. Речь о квартире в высотке на улице Комсомольской.

При этом под отчуждение попали помещения Мироновой по тому же адресу, арендуемые «Пятерочкой» с 2018 года. Распоряжение Сергея Миронова 2020 года о согласовании перепланировки на этом объекте проходит отдельным эпизодом по его уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и их превышении.

Площади Мироновой под магазином «Пятерочка» на Комсомольской Верховный суд РТ постановил обратить в доход государства. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», под «раскулачивание» попали еще два магазина той же торговой сети и аптека «Фармленд» в ЖК «Салават купере», собственником площадей пока еще числится бизнесмен Артем Корнилов, брат жены Миронова.

Всего в этом соципотечном ЖК семья Мироновых в 2021 году выкупала у Госжилфонда Татарстана девять помещений на первых этажах. Причем все объекты выставили на торги единым лотом, отмечал ранее осведомленный собеседник «Реального времени». В итоге те компании, что хотели бы купить эти площади, довольствовались участью арендаторов. Говорят, интерес к этой сделке проявляли антимонопольщики, но почему-то отозвали свой арбитражный иск.

За счет стоимости коммерческих площадей в «Салават купере» и арендного дохода иск и вырос до 460 млн рублей. В удовлетворенные требования на 437 млн попали 45 объектов недвижимости, 29 млн рублей по пяти отчужденным помещениям и еще 116,6 млн, заработанных по сделкам с крупными арендаторами.

Версия прокуратуры: «В целях сокрытия декларирования оформлены на близких»

Гражданский процесс по иску зампрокурора РТ Алексея Заики стартовал еще два года назад — в июне 2023-го, но большую часть времени проходил в закрытом режиме ввиду предоставления стороной истца нерассекреченных материалов ФСБ. Адвокаты ответчиков предпринимали попытки рассекретить дело и вернуть дело в Кировский райсуд Казани, но их не поддержали в судах трех инстанций. Последним отказал Шестой кассационный суд общей юрисдикции, после чего гражданский процесс ускорился — раньше заседания назначали с перерывом в две недели — месяц, в июле вышли на график — почти каждый рабочий день.

В Шестом КСОЮ оснований для рассекречивания дела по иску прокуратуры к Мироновым не нашли. скриншот с сайта Яндекс.карты

На прошлом заседании провели прения, сегодня стороны выступили с репликами и после дождались оглашения резолютивной части решения: по 45 объектам, оформленным на мать Миронова, брата его жены Артема Корнилова и мужа его сестры Дениса Копылова. На самого Сергея Миронова ни один из объектов иска не оформлялся, хотя именно его в надзорном ведомстве считали бенефициаром.

-— Имеются основания полагать — дорогостоящие объекты недвижимости приобретались за счет Миронова, — заявляла прокурор Лилия Фаттахова в июне 2023-го в Кировском суде Казани. — В целях сокрытия декларирования они были оформлены на близких родственников, которые не имели финансовой возможности для оплаты договоров купли-продажи.

В качестве доказательства прокурор приводила факт участия одной дамы-риелтора в большинстве сделок с указанной недвижимостью и схему оплаты ее услуг. По данным прокуратуры, деньги за посреднические услуги риелтора по сделкам с недвижимостью Ирины Мироновой оплачивались со счета Кулешова — теперь уже бывшего помощника экс-главы КирМоса. При этом самим чиновником с личного счета в ВТБ тому же риелтору направлялся задаток за право участия в торгах для заключения договора купли-продажи гаража в доме на улице Чистопольской. Позднее он был оформлен на Корнилова, а риелтору были переведены 90 тысяч рублей — 10% от суммы сделки, уточняла Фаттахова.

Адвокаты, в свою очередь, называли исковое заявление прокуратуры порочным и не основанным на законе.

Ирина Миронова не согласна с решением Верховного суда Татарстана по иску прокуратуры. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Шла игра в одни ворота. Мы справки из налоговой представляли, данные банков о снятии средств, а суд ничего не приобщал. Так же, как здесь, в уголовном деле, — оценила сегодня результат процесса супруга бывшего главы двух районов Ольга Миронова в разговоре с журналистом «Реального времени».

— У меня оставили квартиру — как единственное жилье. А вот дачу забрали, которую я приобрела на деньги от продажи двух квартир и дохода от сдачи в аренду помещений. Это вообще кошмар! Даже парковочные места отобрали. А я всю жизнь работала, в 90-е «челночила», как и многие в стране! Ни одного дня, можно сказать, не отдыхала! Это что за беспредел?! Это что у нас вообще творится в стране! — возмущалась Ирина Миронова.

Непонятно, по какой причине суд исключил одни объекты и оставил другие, если со стороны ответчиков по всем представили доказательства законности приобретения, рассуждала мать бывшего муниципального чиновника.

«У Артема Корнилова все справками подтверждено, есть даже оформленная в ипотеку квартира. А у меня — помещения, на которые пришлось брать кредит в 12 млн. Теперь их отберут, а кредит останется! Это беспредел! — добавила женщина. — У меня такое чувство, что вот это и была цель — все забрать! Обвинение строится точно так же — пустые слова, нет никакого преступления. Откуда только цифры и сроки такие берутся...»

Как отмечает один из источников, в перечень подлежащего раскулачиванию попали и активы, которые Ирина Миронова покупала в Казани для своей проживающей за границей сестры — за счет ее средств.

В прениях интересы обвиняемого защищали адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Николай Соколов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На связь уголовного и гражданских дел сегодня в прениях указывал адвокат обвиняемого Рамиль Ахметгалиев. Он проанализировал каждый эпизод с точки зрения законодательства и доказательств, заявил о недоказанности всех обвинений и попросил об оправдании.

«С момента задержания Миронова сторона защиты заявляла, что данное уголовное дело возбуждено незаконно, так как преследует цели, связанные со сбором доказательств и оказанием давления на Миронова С.А. в рамках гражданского иска прокуратуры об изъятии имущества. По итогам судебного следствия позиция защиты нашла свое подтверждение. Предъявленное Миронову обвинение незаконно, не основано на исследованных судом доказательствах и прямо им противоречит», — заявил защитник.

Доводы выступления адвоката достойны отдельного текста.

Миронов: «Я просто маленькая весельная лодка в океане»

Сам подсудимый в последнем слове сначала попросил не лишать его свободы и дать возможность работать на благо государства и общества, а потом выразил надежду на оправдательный приговор.

— Ваша честь, вы видите огромное количество этих несостыковок в материалах дела, и при таких обстоятельствах я вас очень прошу не назначать мне наказание, тем более связанное с лишением свободы... Находиться даже в СИЗО на костылях — это достаточно серьезное испытание. К тому же, по мнению врачей, нельзя подниматься лишний раз по лестницам, поднимать тяжести — все это ведет к тому, что я могу стать инвалидом, — начал свою речь Сергей Миронов, ранее он сообщил: последнее обследование выявило уже третью стадию заболевания.

Сергей Миронов напомнил суду — сам хотел уйти на СВО, здоровье не позволило. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшую пятницу на базе РКБ подсудимый прошел медицинское освидетельствование на предмет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. 5 июля 2025-го в установленном правительством РФ перечне появились две болезни, ранее диагностированные у экс-главы: остеонекроз и артроз суставов. Представить сегодня в суд результат этого обследования защита не успела, просила о перерыве, однако в этом было отказано. Также суд отказался возобновлять судебное следствие ради приобщения свежей справки о погашении супругой обвиняемого еще 100 тысяч рублей из заявленного ущерба.

Как заявил бывший глава КирМоса — эта оплата со стороны родственников «не говорит о том, что я признаю этот ущерб». С его слов, мать выплачивала 1,7 млн рублей еще зимой в расчете, что это поможет смягчить меру пресечения, жена — чтобы сформировать новое смягчающее обстоятельство. «Но я уверен, что этого ущерба нет», — сообщил суду Миронов.

«Я не хочу быть бременем на теле своей республики», — заявил в последнем слове обвиняемый. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Мне бы очень хотелось продолжать работать — пусть не в муниципалитете, пусть не занимая какие-то там посты, но быть полезным для общества... В СИЗО я увидел большое количество возможностей помогать республике, государству — например, помогать как рекрут, заключать воинские контракты — уходить на СВО. Я знаю специфику работы и с той, и с другой стороны и мог бы приносить пользу, — продолжил обвиняемый.

Он напомнил — сам планировал отправку на фронт с учетом воинского звания и боевого опыта, но здоровье не позволило: «Мне нельзя на себе даже бронежилет носить».

— Я не хочу быть бременем на теле своей республики, — сказал Миронов. — Работал я всегда с азартом, с интересом. Поэтому и у администрации Кировского и Московского районов были всегда лидирующие позиции. Я сам неоднократно становился лучшим муниципальным служащим. Никогда не было нареканий — ни со стороны руководства, ни со стороны силовых ведомств. Я понимаю, что здесь есть ряд обстоятельств... Если сравнивать, то я просто маленькая весельная лодка, которая оказалась в океане, где ходят большие лайнеры, которые могут переехать такое маленькое судно... Хочу продолжать быть полезным обществу и продолжать работу, поэтому прошу меня не лишать свободы.

Приговор экс-главе КирМоса могут огласить в последний день июля. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прениях Миронов отмечал — за согласование перепланировки, о которой не знал, он уже наказан дважды — сначала дисциплинарным взысканием, потом увольнением по утрате доверия. Теперь хотят наказать в третий раз, рассуждал он.

«Если бы я хоть на гран ощущал вину за решения, которые принимались за 20 лет (семь лет работы в суде, 13 — в администрации), если бы мне было хотя бы стыдно хоть за одно решение, которое я принял, я бы не стесняясь их здесь назвал. Здесь не было моих решений, которые повлекли нарушение Уголовного кодекса, какие-то преступления. Поэтому прошу меня оправдать».

Приговор по делу экс-главы КирМоса может быть оглашен в последний день июля.