«В колониях есть люди без ног, без рук»: медики ФСИН считают, что диагноз Мусина — не помеха сроку

На заседании суда Казани выяснилось — последнее заключение тюремных экспертов утратило силу

Фото: Динар Фатыхов

Как сообщает журналист «Реального времени», в январе 2026-го казанский суд может назначить новую, третью судебно-медицинскую экспертизу по делу бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Прежнее заключение о наличии у ВИП-осужденного диагноза из утвержденного правительством РФ перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания, сегодня не актуально. Об этом сегодня в ходе допроса заявили сами эксперты ФСИН, а кроме того, они сообщили — несмотря на тот диагноз, Мусина можно было отправлять в колонию.

На допрос в Вахитовский суд Казани сегодня пришли четверо сотрудников медсанчасти №16 УФСИН по Татарстану. Двое из них освидетельствовали бывшего банкира 12 декабря 2024 года, трое принимали участие в первой такой же экспертизе 26 сентября 2024-го.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Все четверо сегодня сообщили — лично диагноз Роберту Мусину не выставляли, поскольку являются специалистами в иных областях медицины. Более того, в медслужбе пенитенциарной системы Татарстана травматологов-ортопедов попросту нет, но есть соответствующее соглашение с Минздравом Татарстана, откуда в случае необходимости и вызывают специалистов. Так было и с Мусиным, причем обе экспертизы были основаны на документах о его заболевании, которое наблюдали врачи РКБ, в частности внештатный специалист Минздрава Владимир Беляков, являющийся лечащим врачом этого осужденного.

«Оснований не доверять ведущим специалистам Татарстана у нас нет», — констатировали эксперты.

Разница в диагнозах Мусина за сентябрь и декабрь заключалась лишь в параметре функциональной недостаточности при остром артрозе тазобедренного сустава. Еще в июле 2024-го в РКБ установили вторую степень такой недостаточности у пациента, и этот документ лег в основу первого заключения комиссии УФСИН по РТ, которая не нашла у бывшего главы «Татфондбанка» заболевания из того самого Перечня противопоказаний к отбытию реального срока, утвержденного правительством РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Пациент прошел повторное обследование в отделении травматологии и ортопедии Республиканской клинической больницы [Минздрава РТ], где диагноз был изменен — выявлена генерализация процесса и функциональная недостаточность 3-й, предпоследней, стадии. При 4-й больной уже полностью обездвижен, — информировала суд заведующая приемным отделением филиала МСЧ №16 УФСИН по РТ Лилия Бондарева, уточняя, что при генерализованном остром артрозе идет поражение обоих тазобедренных суставов, а также коленных суставов.

Бондарева подтвердила, что в декабре прошлого года она в составе комиссии коллег засвидетельствовала — заболевание Роберта Мусина подпадает под соответствующее постановление правительства РФ №54. Однако является ли то заключение актуальным на сегодня — этим интересовались представитель прокуратуры РТ и судья, — сообщить не смогла. Лишь предположила, что состояние больного за год могло как ухудшиться, так и улучшиться — с учетом проведенного эндопротезирования на втором суставе.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На вопрос председательствующего Артема Митяева, по какой причине в декабрьском заключении было указано, что пациент «может содержаться в исправительном учреждении на общих основаниях», эксперт заявила, что «54-е постановление не совершенно», в нем даже «травма локтя подпадает под кодировку и формулировку, но это не значит, что осужденный с этой травмой не может содержаться...»

— У нас в колониях есть люди без обеих ног, без обеих рук, которые продолжают отбывать наказание, — заявила Бондарева, отмечая, что для этих целей в специальном, инвалидном, отряде используются дополнительные лесенки, перила и прочее.

Начальник отдела организации лечебно-профилактической работы МЧС №16 УФСИН по РТ Регина Усманова единственная из медиков пришла на процесс в форме. Она сообщила — участвовала в сентябре 2024-го в заседании комиссии по ходатайству Мусина. Заседание проходило в одном из кабинетов СИЗО-1 в присутствии самого осужденного. Изучались все документы о его здоровье — по результатам обследований в пенитенциарной системе и РКБ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она же сообщила — полученное позже, в декабре 2024-го, заключение на сегодня уже не актуально: «Учитывая заболевание, состояние может меняться каждый день».

— По представлявшимся в сентябре документам можно было судить — заболевание Мусина прогрессирующее или нет? — поинтересовался судья.

— Я не травматолог. Не компетентна в этом вопросе.

Схожие ответы прозвучали еще от двух экспертов. При этом начальник терапевтического отделения филиала больницы УФСИН по РТ Лина Гатауллина заметила, что о текущем состоянии больного судить не берется: «Мы его сейчас не обследовали. Я не могу ему в зале суда поставить диагноз».

Сегодня же суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове на допрос лечащего врача осужденного Владимира Белякова. В процессе был объявлен перерыв почти на месяц.

Напомним, под стражей бывший министр финансов Татарстана, бывший председатель правления «Татфондбанка» и бенефициар этого и еще ряда кредитных учреждений Роберт Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о «вольной» в связи с наличием тяжкого заболевания. В августе судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил это решение как незаконное, однако брать под стражу осужденного не стал — ввиду его отсутствия в зале заседания. При этом отдельного постановления о водворении Мусина за решетку также не выносилось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Материалы по ходатайству вернулись в райсуд и были переданы судье Артему Митяеву, первое заседание должно было состояться еще в сентябре, но по факту его пришлось отложить почти на три месяца. За это время решения по «вольной» и ее отмене вместе с материалами уголовного дела успели побывать в Самаре — их истребовал Шестой кассационный суд общей юрисдикции, получив жалобу адвоката Алексея Клюкина, который оспаривал решение судьи ВС Татарстана Беляева. После изучения документов кассация не нашла оснований для рассмотрения дела.

Первую судимость экс-глава «Татфондбанка» получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока.



1 декабря 2025-го процесс по ходатайству о «вольной» в райсуде стартовал повторно под председательством судьи Артема Митяева, на том заседании представители АСВ и прокуратуры настаивали на изменении меры пресечения осужденному и назначении новой экспертизы.